Similarweb: il sito di ChatGpt è il quinto tra i più visitati al mondo

ChatGpt scala le vette delle classifiche ed entra tra i siti più visitati al mondo. Secondo i dati in possesso agli analisti di Similarweb, la piattaforma è al quinto posto per quanto riguarda il traffico da pc, mentre è settima se si tiene conto anche dei dispositivi mobili, con un totale mensile di 3,905 miliardi di visite.

Al primo posto della classifica c'è Google, seguito da YouTube, Facebook, Instagram, X e WhatsApp. Da gennaio a febbraio di quest'anno, ChatGpt ha visto un aumento pari all'1,44%, mentre su base annuale registra un incremento pari al 137%. L'1,86% del traffico totale online è indirizzato su ChatGpt.

Si tratta di cifre che portano i ricercatori a fare osservazioni più profonde sul chatbot. Per esempio, negli Stati Uniti, i più importanti fornitori di notizie, tra cui la Reuters, hanno visto un numero limitato di visite da ChatGpt, e ciò, per Similarweb, indica che, dopo aver ricevuto le notizie dall'Intelligenza Artificiale, gli utenti si fermano fidandosi di ciò che leggono, senza approfondire cliccando sulle fonti proposte alla fine delle risposte.

E' una tendenza preoccupante, se si tiene conto delle "allucinazioni" a cui la GenAi sta ancora andando incontro, cioé risposte sbagliate e fuorvianti.

L'audience di ChatGpt è composta per il 54,41% da uomini e per il 45,59% da donne, mentre la fascia di età che conta il maggior numero di utenti è quella tra i 25 e i 34 anni. I temi principali delle richieste sono i videogiochi e gli accessori tecnologici. "La principale fonte di traffico per chatgpt.com è quello diretto, che ha generato il 76,37% delle visite desktop il mese scorso", fanno sapere da Similarweb, "il sito ottiene la maggior parte del suo traffico sui social media da Youtube, seguito da WhatsApp e Facebook. Coinvolgere il pubblico tramite Linkedin potrebbe essere la prossima mossa".