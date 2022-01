Smart working Enti locali, Petillo (Ugl): "Brunetta intervenga su uffici 'creativi' con circolare chiarificatrice"

“Chiediamo al ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, di intervenire con una circolare chiarificatrice che contempli il lavoro in remoto, sia per scongiurare l’incremento dei contagi sia assicurando allo stesso tempo servizi al cittadino, perché molte sono le Amministrazioni locali che continuano ad applicare ‘creativamente’ il D.M. 8/10/21, emanato dallo stesso ministro Brunetta, in maniera irresponsabile”.Lo dichiara il segretario confederale e segretario nazionale UGL Autonomie, Ornella Petillo, sottolineando: “Siamo consapevoli che lo smart working emergenziale ha causato non pochi problemi, che come UGL Autonomie abbiamo puntualmente denunciato, ma abbiamo bisogno di gestire questa fase per scongiurare il pericolo della nuova ondata di infezioni”.“La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono diritti non negoziabili, ma alcuni dirigenti che hanno la responsabilità dell’organizzazione lavorativa si permettono il lusso di prendere provvedimenti non uniformi anche nella stessa Amministrazione. Tanto per fare un esempio, tra scaramucce e interpretazioni i dirigenti della Giunta regionale della Campania ragionano in maniera completamente diversa. Nello stesso edificio, sullo stesso piano ci sono provvedimenti completamente diversi, uno che certifica la situazione emergenziale e applica lo smart working, l’altro che nega l’aumento dei contagi e obbliga i lavoratori a stare in presenza rifiutando la rotazione degli stessi”.