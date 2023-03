Social e business: Salvatore Li Pomi in cerca del successo internazionale

C'è aria di successo internazionale per Salvatore Li Pomi, l'imprenditore siciliano che ha ideato e fondato un nuovo social network, il cui nome è "Reaches Billions" (www.reachesbillions.com/social).Sono moltissimi gli utenti che hanno aderito a questo social, che funziona come Facebook ma ha funzionalità diverse, perché è per tutti i titolari di attività al mondo, per tutti gli agricoltori e allevatori, per tutti i rappresentanti di vendita commerciali e agricoli, per tutti quelli che vogliono aprire o avviare una attività commerciale e agricola e nel settore allevamento, per tutti quelli vogliono cercarsi un lavoro nel settore commerciale, per tutti quelli che voglio avviare un bed and breakfast in gruppi e per chi vuole avviare gruppi di persone per le categorie di distributori automatici h24.La piattaforma social dispone di registrazione e funzione di richiesta amicizie, in modo da permettere agli utenti di conoscersi e fare gruppo. Anche i rappresentanti di vendita possono registrarsi per trovare nuovi clienti, evitando di mettersi in viaggio in macchina.Il servizio è utile anche per i giovani che intendano cercare lavoro nei settori del commercio, della ristorazione e dell'agricoltura.