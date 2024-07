Solidarietà: la Partita del Cuore per il Bambino Gesù con Eleonora Daniele

Torna in campo la solidarietà. Allo stadio Gran Sasso – Italo Acconcia de L’Aquila, si confronteranno la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica per la 33^ edizione della Partita del Cuore.

L’incasso dello stadio sarà devoluto al sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e del Reparto Pediatrico dell’Ospedale San Salvatore de l’Aquila.

L’evento sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 mercoledì 17 luglio, con la conduzione di Eleonora Daniele, la telecronaca di Alberto Rimedio e la partecipazione di tanti artisti del mondo della musica e dello spettacolo come Al Bano, Riccardo Cocciante, Rita Pavone, Paolo Vallesi, Edoardo Bennato, Simone Cristicchi e Amara.

Alla serata è legato il numero solidale 45585, attivo già da ora, attraverso il quale è possibile sostenere il progetto Accoglienza dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che offre alloggio e sostegno gratuito alle famiglie che da tutte le regioni e da molti paesi nel mondo raggiungono la capitale per le cure dei propri figli affetti da gravi patologie. Il 30% dei pazienti ricoverati al Bambino Gesù proviene infatti da fuori Regione o dall’estero.

Per le famiglie più bisognose l’Ospedale mette a disposizione una rete di accoglienza che garantisce ogni anno oltre 140mila notti gratuite, presso le case di accoglienza, a circa 3000 famiglie che trattenersi nella capitale per un lungo periodo di cura. Il costo medio a carico dell’Ospedale per ogni famiglia ospitata è pari a circa 800 euro, con una previsione di costo complessivo per l’anno 2024 pari a 2,4 milioni di euro, che comprendono le spese per le case di accoglienza, i mediatori culturali, i buoni pasto, i viaggi e trasferimenti, il personale dedicato.

L’iniziativa ha ottenuto il sostegno di RAI Per la Sostenibilità-ESG attraverso il supporto informativo dei canali editoriali RAI dal 12 al 17 luglio.