Breaking news Infrastrutture - Molise, SS 87, Anas: prove di carico sui viadotti "Tappone" e "Saraceno", previste limitazioni al traffico notturno

Per consentire l'esecuzione di prove di carico statiche necessarie sugli impalcati dei Viadotti Tappone e Saraceno, saranno adottate misure di regolamentazione della circolazione lungo la Strada Statale 87 “Sannitica”. Tali verifiche sono propedeutiche al transito di trasporti eccezionali previsti per la costruzione di un parco eolico.

Il tratto interessato dalle limitazioni si estende dal km 108,399 al km 109,706. Le operazioni si svolgeranno nella fascia oraria notturna, con inizio alle ore 22:00 di giovedì 6 novembre 2025 e termine alle ore 06:00 di venerdì 7 novembre 2025.

Durante questo periodo, il flusso veicolare sarà gestito tramite interruzioni temporanee e progressivamente temporizzate. Sul posto sarà presente il personale Anas per la gestione della viabilità e per garantire la sicurezza e la rapida esecuzione delle prove.