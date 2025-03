Spazio: Lanciato Falcon 9, il razzo di Elon Musk con a bordo i russi della Roscosmos

Quattro membri dell'equipaggio, tra cui il russo Kirill Peskov, della missione SpaceX Crew-10 della NASA sono partiti venerdì alle 19:03 EDT dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center della NASA per una spedizione scientifica a bordo della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. Un razzo SpaceX Falcon 9 ha lanciato in orbita la navicella spaziale Dragon con a bordo gli astronauti della NASA Anne McClain e Nichole Ayers, l'astronauta della JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) Takuya Onishi e il cosmonauta della Roscosmos Kirill Peskov. La navicella spaziale si aggancerà autonomamente alla porta rivolta in avanti del modulo Harmony della stazione alle 23:30 circa di sabato 15 marzo. Poco dopo l'attracco, l'equipaggio si unirà alla Spedizione 72/73 per un soggiorno di lunga durata a bordo del laboratorio orbitante. "Congratulazioni ai nostri team NASA e SpaceX per la decima missione di rotazione dell'equipaggio nell'ambito della nostra partnership commerciale. Questa pietra miliare dimostra il continuo impegno della NASA nel promuovere la leadership americana nello spazio e nel guidare la crescita della nostra economia spaziale nazionale", ha affermato Janet Petro, amministratore facente funzione della NASA. "Attraverso queste missioni, stiamo gettando le basi per l'esplorazione futura, dall'orbita terrestre bassa alla Luna ea Marte. Il nostro equipaggio internazionale contribuirà alla ricerca scientifica innovativa e allo sviluppo tecnologico, offrendo benefici a tutta l'umanità". Durante il volo di Dragon, SpaceX monitorerà una serie di manovre automatiche della navicella spaziale dal suo centro di controllo missione a Hawthorne, California. La NASA monitorerà le operazioni della stazione spaziale durante il volo dal Mission Control Center presso il Johnson Space Center dell'agenzia a Houston. La copertura in diretta della NASA riprenderà alle 21:45 del 15 marzo su NASA+ con rendezvous, docking e apertura del portello. Dopo l'attracco, l'equipaggio si toglierà le tute spaziali e preparerà il carico per lo scarico prima di aprire il portello tra Dragon e il modulo Harmony della stazione spaziale intorno all'1:05 di domenica 16 marzo. Una volta che il nuovo equipaggio sarà a bordo dell'avamposto orbitale, la NASA trasmetterà i discorsi di benvenuto dell'equipaggio 10 ei discorsi di addio dell'equipaggio SpaceX Crew-9 dell'agenzia, a partire dall'1:40 circa. Scopri come guardare i contenuti della NASA attraverso diverse piattaforme, compresi i social media. Il numero di membri dell'equipaggio a bordo della stazione spaziale salirà a 11 per un breve periodo, poiché Crew-10 si unirà agli astronauti della NASA Nick Hague, Suni Williams, Butch Wilmore e Don Pettit, nonché ai cosmonauti di Roscosmos Aleksandr Gorbunov, Alexey Ovchinin e Ivan Vagner. Dopo un breve periodo di passaggio di consegne, Hague, Williams, Wilmore e Gorbunov torneranno sulla Terra non prima di mercoledì 19 marzo. Prima della partenza di Crew-9 dalla stazione, i team della missione esamineranno le condizioni meteorologiche nei siti di ammaraggio al largo della costa della Florida. Durante la loro missione, Crew-10 è programmato per condurre test di infiammabilità dei materiali per contribuire a futuri progetti di veicoli spaziali e strutture. L'equipaggio interagirà con gli studenti in tutto il mondo tramite il programma ISS Ham Radio e utilizzerà l' hardware esistente del programma per testare una soluzione di navigazione lunare di backup. Gli astronauti fungeranno anche da soggetti di prova, con un membro dell'equipaggio che condurrà uno studio integrato per comprendere meglio i cambiamenti fisiologici e psicologici del corpo umano per fornire preziose informazioni per future missioni nello spazio profondo. Con questa missione, la NASA continua a massimizzare l'uso del laboratorio orbitante, dove le persone hanno vissuto e lavorato ininterrottamente per oltre 24 anni, testando tecnologie, eseguendo attività scientifiche e sviluppando le competenze necessarie per gestire future destinazioni commerciali in orbita terrestre bassa ed esplorare più lontano dal nostro pianeta natale. La ricerca condotta presso la stazione spaziale avvantaggia le persone sulla Terra e apre la strada per future missioni di lunga durata sulla Luna nell'ambito della campagna Artemis della NASA e oltre. La missione Crew-10: McClain è il comandante di Crew-10 e sta effettuando il suo secondo viaggio nell'avamposto orbitale da quando è stata selezionata come astronauta nel 2013. Sarà ingegnere di volo durante le spedizioni 72/73 a bordo della stazione spaziale. Segui McClain su X . Ayers è il pilota della Crew-10 e sta volando la sua prima missione. Selezionata come astronauta nel 2021, Ayers presterà servizio come ingegnere di volo durante le Expeditions 72/73. Segui Ayers su X e Instagram . Onishi è uno specialista di missione per Crew-10 e sta effettuando il suo secondo volo verso la stazione spaziale. Sarà un ingegnere di volo durante le Expeditions 72/73. Segui Onishi su X . Peskov è uno specialista di missione per Crew-10 e sta effettuando il suo primo volo verso la stazione spaziale. Peskov presterà servizio come ingegnere di volo durante le Expeditions 72/73.