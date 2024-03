Sport e sordità: a Roma l'evento "Mettiti nei miei panni"

Sport e sordità protagonisti, stamani, al Circolo Canottieri Lazio di Roma, con la giornata "Mettiti nei miei panni. Sordità e Sport al di là della barriera invisibile del suono", organizzata dalla Fondazione Integria, in occasione della Giornata Mondiale dell'Udito 2024, promossa dall'Oms.Nel mondo, il 7-10% della popolazione soffre di riduzione dell'udito, spesso associata ad acufeni, con conseguente impatto sulla qualità di vita. Secondo le stime, entro il 2050, 1 persona su 10 (oltre 900 milioni di persone) soffrirà di perdita uditiva e di un importante problema a livello di inclusione sociale.Per questo, l'Oms ha esortato i governi, gli imprenditori, i medici e la società civile a sensibilizzare e attivare standard nella vita quotidiana che garantiscano e promuovano un ascolto sicuro, in base a precisi criteri scientifico-audiologici, così da gestire le situazioni di potenziali rischi a livello uditivo."La perdita dell'udito - ha evidenziato il Presidente della Fondazione Integria, Prof. Lino Di Rienzo Businco - è stata spesso definita una disabilità invisibile, non solo per la mancanza di sintomi appunto visibili, ma perché è stata a lungo stigmatizzata nelle comunità sociali e ignorata nelle scelte strategiche politiche.Con l’organizzazione di questo evento vogliamo sensibilizzare la società civile, il mondo dello sport e quello della medicina sulle problematiche che affrontano quotidianamente le persone con deficit uditivo, in particolare nella pratica sportiva. L’evento sarà anche l’occasione per affrontare lo stato dell’arte e gli avanzamenti che la medicina ci offre, sia in ambito terapeutico, sia di prevenzione"."La disabilità sensoriale - ha detto, invece, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli - occupa un posto di primo piano nelle attività promosse e sostenute dal Comitato Italiano Paralimpico. Grazie al lavoro svolto dalla Federazione Sport Sordi Italia, infatti, il nostro Paese si è distinto per gli ottimi risultati ottenuti a livello internazionale e per l'elevato numero di praticanti.Parte importante della nostra mission è infatti promuovere lo sport come strumento di benessere, inclusione e integrazione, per il superamento delle barriere fisiche e culturali. Questa giornata per noi è una importante opportunità per ribadire, ancora una volta, la necessità di garantire a tutti il diritto allo sport come elemento centrale del diritto di cittadinanza delle persone con disabilità".La giornata è iniziata con una tavola rotonda, moderata da Daniela Vergara, a cui hanno preso parte il Presidente del Cip Luca Pancalli, l'Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato, il Presidente della Commissione Sport della Regione Lazio Mario Luciano Crea, la Consigliera della Federazione Sport Sordi Italia Loredana Bava, il Direttore Sanitario dell'Istituto Medicina e Scienza dello Sport del Coni Andrea Ferrett, il Ceo di ConiNet Stefano D’Albora, il Consigliere di Roma Capitale Giorgio Trabucco, il Presidente della S. S. Lazio Antonio Buccioni, il Presidente della Fondazione Integria Lino Di Rienzo Businco, il Presidente del Circolo Canottieri Lazio Raffaele Condemi, la Responsabile Disabilità, Sport e Comunicazione della Fondazione Integria Sara Giada Gerini e il Presidente della S. S. Lazio Padel Loris Christian Festa.Quindi, la Direttrice Tecnica della Nazionale Beach Volley Sordi, Sara Giada Gerini, il coach della Nazionale Femminile Luca Tomassi e gli atleti Alice Tomat e Simone Ianiro hanno sfidato in una breve partita di beach volley le atlete normoudenti Marta Bechis e Ana Beatriz Correa, rispettivamente palleggiatrice/capitana e centrale della Roma Volley Club, che hanno giocato munite di tappi e cuffie abbattitori di suono.La Gerini, quindi, ha spiegato al pubblico la differenza intercorrente tra udenti e sordi in merito al gioco di squadra nello sport, in modo da cambiare mentalità.All'evento hanno partecipato numerosissimi testimonial, a iniziare da Andrea Bocelli (in collegamento) e dal flautista Andrea Griminelli, per proseguire con Katia Noventa, Samantha De Grenet, Simone Montedoro, l'imprenditore Matteo Montezemolo, Giuseppe Ansaldi, la giudice della Corte Costituzionale Patrizia Piccialli, il Procuratore Generale di Roma Giuseppe Amato, Matt Baglio, il Presidente della sede romana dell'Ente Nazionale Sordi Alessandro Bernardini e molti altri.