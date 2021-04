Sport: Ermanno Quintieri, da Cosenza a Iesolo per la sfida italiana di Karting, in pista il carisma di un grande campione

Ottimo weekend in Puglia per Ermanno Quintieri, due primi posti di alto livello. Cassano delle Murge Bari 11 aprile 2021: nella seconda tappa del campionato regionale pugliese Ermanno ha dimostrato tutto il suo valore.Dopo un complicato turno di prove libere il pilota di Cosenza si scatena già in gara uno sbaragliando il lotto degli agguerriti concorrenti della categorizzazione X30 junior.Partenza ottima del pilota cosentino che di forza, conquista la prima posizione che mantiene inalterata fino al compimento dell’ultimo giro. In finale, poi, capolavoro del pilota cosentino che dal primo all’ultimo giro domina la sua categoria facendo registrare addirittura il miglior tempo segnato in gara. Ermanno Quintieri è supportato dal team Goffredo Di Franco e da suo figlio Gianni che mettono a disposizione un telaio della Top kart motorizzato Iame .Jesolo: dal 15 al 18 aprile 2021 la pista ospiterà il campionato italiano A.C.I. Karting. Esordio per Ermanno che certamente onorerà Cosenza e la Calabria.Tutto, dunque, in attesa del Campionato Italiano ACI Karting che prenderà il via nel weekend del 15-18 aprile sulla storica Pista Azzurra di Jesolo, per il primo degli eventi titolati 2021 promossi da ACI Sport.Per il Tricolore si presentano le categorie KZ2, IAME X30 Junior e Senior, Rok Junior e Senior. Per quanto riguarda la KZ2, oltre alla classifica assoluta è stilata anche una classifica a stralcio riservata agli Under 20, che concorreranno pure per il titolo italiano KZ2 Under 20.Nell’appuntamento di Jesolo saranno presenti anche le categorie IAME X30 Mini per il Trofeo Jesolo e X30 Master per il Trofeo Piave, e la Mini Rok per il Trofeo Rok Levanto.Le iscrizioni devono essere effettuate ad ACI Sport per la partecipazione al Campionato Italiano e all’organizzatore dell’evento di Jesolo, Piave Racing Team, per l’iscrizione alla gara. Questo il calendario completo e le categorie per la stagione 2021:- 18 Aprile, Jesolo, categorie KZ2, IAME X30 Junior e Senior, ROK Junior e Senior;- 9 Maggio, Adria, categorie KZ2, IAME X30 Junior e Senior, ROK Junior e Senior;- 23 Maggio, Val Vibrata, categorie KZN, MINI Gr.3, 60 Mini, IAME X30 Junior e Senior;- 6 Giugno, Siena, categorie KZ2, MINI Gr.3, 60 Mini, ROK Junior e Senior; - 20 Giugno, Sarno, categorie KZN, MINI Gr.3, 60 Mini, IAME X30 Junior e Senior, OK, OKJ;- 4 Luglio, La Conca, categorie KZ2, MINI Gr.3, 60 Mini, IAME X30 Junior e Senior;- 29 Agosto, Battipaglia, categorie KZ2, KZN, MINI Gr.3, 60 Mini.Diretta TV su ACI Sport TV (Sky canale 228), diretta Live Streaming e on demand sul sito di ACI Sport , diretta sulla pagina Facebook del Campionato Italiano ACI Karting. Differita su MS Sport canale del digitale terrestre di Mediasport Group.