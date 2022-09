Sport, L'Aquila: al via i Campionati Europei di Pattinaggio di Corsa

Inizieranno domani alle 18, con la Cerimonia d'Apertura alla Pista di Santa Barbara dell'Aquila, i Campionati Europei di Pattinaggio Corsa 2022, il più importante evento del mondo a rotelle dell'anno, organizzato dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, con il sostegno del Comune e della Provincia dell'Aquila e della Regione Abruzzo.66 i titoli in palio nelle categorie Youth, Junior e Senior, per un totale di circa 500 atleti coinvolti. Durante lo show inaugurale di domani, a cui prenderanno parte dirigenti federali e rappresentanti del Comune e della Regione Abruzzo, saranno presentate le 21 nazioni in gara, con gli atleti che faranno il loro ingresso, insieme con l'esibizione dei campioni mondiali di pattinaggio e la presenza degli sbandieratori. A chiudere l'evento sarà uno spettacolo pirotecnico.Nel corso delle 8 giornate di Campionato saranno assegnati premi per i Campionati su Pista, in programma dal 4 al 6 settembre, su Strada, in programma l'8 e 9 settembre, e per la Maratona, che si terrà l'11 settembre.Le gare si terranno sulla pista Vesmaco di Santa Barbara, lunga 200 metri e oggetto di un recente rinnovo, sull'anello asfaltato di 320 metri dell'Aeroporto dei Parchi di Preturo e lungo viale Corrado IV, dove si terrà la Maratona.“Nei mesi scorsi abbiamo lavorato in maniera ottimale Ad agosto siamo riusciti ad allenarci qui a L’Aquila, preparando i Campionati nel migliore dei modi, lavorando molto sulla preparazione fisica. Nel corso degli anni, grazie ad un lavoro costante, abbiamo costruito una squadra di velocisti molto competitiva. I recenti risultati dei World Games americani di Birmingham, dove siamo stati protagonisti fanno ben sperare anche per questi Europei. Sarà il campo a decretare chi ha lavorato meglio”, ha dichiarato il tecnico della Nazionale Italiana, Massimiliano Presti.Il 4 settembre si terranno le prove sprint e punti per il Campionato su Pista, che daranno ufficialmente il via alle competizioni sportive.