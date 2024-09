Sport, Monte San Savino (Ar): da Tacconi alla Kostner, 6grandi nomi per l'Harmony Award

Inizia il conto alla rovescia per la II edizione di Harmony Award #StopViolence, l’iniziativa organizzata dal Comune di Monte San Savino, con il coordinamento dell’Associazione Premio Internazionale Semplicemente Donna, in calendario venerdì 27 settembre alle ore 21.00 nella suggestiva cornice del Teatro Verdi.

Una manifestazione che, anche quest’anno, grazie alla presenza di prestigiosi ospiti di rilievo internazionale legati al mondo dello sport, si proporrà di sensibilizzare la società civile verso una cultura della non violenza, dell’inclusione e del rispetto.

“Il Comune di Monte San Savino con grande orgoglio e soddisfazione presenta la seconda edizione del Premio Harmony Award, una manifestazione in cui sport, cultura e giornalismo si schierano uniti contro ogni tipo di violenza – esordisce il sindaco Gianni Bennati – Una giornata ricca di appuntamenti che inizierà venerdì pomeriggio con le associazioni sportive del territorio, che animeranno le vie e le piazze del centro storico, per poi proseguire a teatro con la cerimonia di premiazione”.

Presentato ufficialmente in conferenza stampa questa mattina, il parterre dei protagonisti che riceveranno l’Harmony Award 2024 si conferma di tutto rispetto: a raccontare la propria storia di riscatto, impegno e determinazione, nel corso di un appassionante talk show condotto dai giornalisti Massimo Boccucci e Massimiliano Morelli, saranno sei grandi personaggi che hanno dato un importante contributo alla cultura dello sport. Sul palco del Teatro Verdi troveremo, infatti, due campioni del rettangolo verde del calibro di Filippo Galli, ex giocatore e tecnico che ha scritto la storia del calcio italiano, e l’ex portiere e capitano bianconero Stefano Tacconi. Accanto a loro, anche la celebre Carolina Kostner, già bronzo olimpico e campionessa mondiale di pattinaggio artistico sul ghiaccio e due fuoriclasse della pallavolo italiana, Ferdinando “Fefé” De Giorgi, CT dell’Italvolley maschile, e l’ex capitana azzurra Manuela Leggeri, oggi parte del team tecnico di julio Velasco alla guida della Nazionale femminile. A chiudere il cerchio il giornalista Lorenzo Dallari, esperto di volley, ex vicedirettore di Sky Sport e attuale direttore editoriale della Lega di Serie A.

“Siamo lieti di collaborare con il Comune di Monte San Savino che ci ha affidato l’incarico di coordinare la manifestazione - dichiarano Angelo Morelli e Chiara Fatai - Da moltissimi anni siamo impegnati in eventi che hanno come mission il contrasto contro ogni forma di violenza e la sensibilità verso tematiche di integrazione e rispetto. Siamo certi che questa iniziativa, che per noi rappresenta il preludio della prossima edizione del Premio Semplicemente Donna in programma a novembre, diventerà un appuntamento prestigioso e di grande risonanza”.

“Lo sport è uno strumento fondamentale per dire no alla violenza. Ogni disciplina è competizione ma anche rispetto assoluto dell’avversario – dichiara il main sponsor Estra - Il rifiuto della violenza, sia essa fisica che verbale, è condizione indispensabile in ogni comunità civile. Il senso di questo premio va oltre lo sport ed Estra condivide lo spirito e le motivazioni dei suoi organizzatori.

Ad anticipare le emozioni della serata al Teatro Verdi, nel corso del pomeriggio, il centro storico savinese diventerà un vero e proprio sport village all’aperto con l’iniziativa Play Together #Alleniamocicontrolaviolenza che, anche quest’anno, vedrà il coinvolgimento di ben diciotto società sportive del territorio aretino e della Valdichiana, pronte ad unirsi in un messaggio corale contro ogni genere di violenza e discriminazione.

“Abbiamo deciso di fare qualcosa di importante, un messaggio di forza e speranza, qualcosa che coinvolgesse tutti: adulti, ragazzi, bambini, uomini e donne – conclude l’assessore al Turismo, alla Cultura e alla Scuola, Patrizia Roggiolani - Un evento trasversale che promuove un modello di relazioni fondate sul rispetto, il sostegno e la condivisione affinché il nostro no alla violenza possa arrivare più forte e lontano possibile”.