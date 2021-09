Sport, vela, Cagliari, Coppa PrimaVela: Cesare Valentini (Scuola Vela Mankin) vince la medaglia d'argento

Bilancio positivo anche per gli altri tre timonieri Eva Querzolo, Giulio Romani ed Ester Bertolani.

Bellissima e meritata affermazione di Mattia Cesare Valentini alla XXXVI Coppa Primavela: il giovane timoniere della Scuola Vela Mankin ha chiuso al secondo posto il più importante evento del calendario giovanile nazionale della Federazione Italiana Vela, grazie ad una doppietta di vittorie (nella regata d’apertura e nella sesta prova) e a parziali regolarissimi (1, 17,9,5,512,1,3,4,6).Dopo tre giorni di regate avvincenti, socializzazione, divertimento, si è, infatti, conclusa con successo la prestigiosa competizione che quest'anno si è svolta nello specchio acqueo antistante la spiaggia cagliaritana del Poetto con l’organizzazione del Consorzio Velico Cagliari 2020 formato per l’occasione dai tre circoli cittadini Yacht Club Cagliari, Windsurfing Club Cagliari e Lega Navale Italiana Cagliari.In linea con le giornate precedenti, è stata una brezza da scirocco a soffiare sui tre campi di regata, posizionati al largo della spiaggia: per quanto non abbia superato i 9 nodi, è bastata per consentire a tutte le Classi (oltre agli Optimist, presenti anche gli O’pen Skiff e i windsurf Techno 293, per un totale di 437 timonieri) di completare il programma di gara. Nove, infatti, (il massimo previsto per questa manifestazione) le regate disputate complessivamente da tutte e tre le categorie Optimist che si sono contese la XXXVI Coppa Primavela (riservata ai nati nel 2012), la XVIICoppa Cadetti (nati nel 2011) e la XIX Coppa Presidente (nati nel 2010).Alla premiazione, introdotta dal presidente della III Zona Corrado Fara, Mattia Cesare Valentini è salito sul podio con l’allenatore Stefano Querzolo, visibilmente soddisfatto, così come il vincitore marsalese Filippo Noto e la rivana terza classificata Vittoria Berteotti: novità di quest’anno, infatti, è stata la convocazione sul palco anche degli allenatori, segno di riconoscimento del lavoro compiuto dai Club nella preparazione dei ragazzi anche in questo anno difficile.Bilancio positivo anche per gli altri tre timonieri che hanno rappresentato a Cagliari la Scuola Vela Mankin: Eva Querzolo (43° con un 9° posto nella regata d’apertura su 73 partecipanti alla Coppa Primavela), Giulio Romani ed Ester Bertolani (rispettivamente 39° e 68° alla Coppa del Presidente con 78 iscritti). La Coppa Primavela 2021 si è svolta nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale promossi dalla One Ocean Foundation, nata per la salvaguardia degli oceani attraverso la sensibilizzazione di leader internazionali, aziende, istituzioni e individui, la promozione di un’economia blu sostenibile e il miglioramento della conoscenza degli mari.“In questa straordinaria edizione abbiamo completato tutte le prove in calendario, grazie all’organizzazione e alle condizioni meteo offerte da un campo di regata che rappresenta un paradiso per la vela.- ha commentato il Presidente nazionale FIV Francesco Ettorre -Siamo anche fieri di aver contribuito al rilancio del territorio. Ora ci apprestiamo a vivere un Campionato cui teniamo moltissimo e che rappresenta la forza del nostro movimento giovanile. I partecipanti sono davvero agguerriti, si avverte il loro ardore agonistico, la voglia di tornare a regatare in un campionato che costituisce l’obiettivo di quest’anno di attività agonistica”.Da oggi, giovedì 2 settembre, sino a domenica 5 prenderà infatti il via il Campionato Italiano Giovanile singoli, anche questo evento inserito tra le regate FIV che ricorrono ogni anno, assegnate dal Consiglio Federale dopo un esame delle proposte da località, Circoli e consorzi di Club: questa volta, ad essere protagonista della grande festa della vela giovanile a Cagliari sarà Samuele Bonifazi. Sono stati ben cinque, infatti, i timonieri che si sono qualificati per gli eventi cagliaritani, con grande soddisfazione di tutta la Scuola Vela Valentin Mankin che -nata nel 2016 dalla sinergia fra Club Nautico Versilia, Circolo Velico Torre del Lago Puccini e S.V.Viareggina per promuovere lo sport velico fra i giovanissimi insegnando loro ad andare in barca ma anche ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio- sta svolgendo un ottimo lavoro considerando i grandi risultati e le tante soddisfazioni che stanno arrivando dalle Squadre Optimist e 420.Fra i 580 iscritti al Campionato Italiano Giovanile singoli, 153 saranno i timonieri Optimist. Concluse le operazioni di stazza nel villaggio regate, in serata è previsto lo skipper briefing.Domani alle ore 12 verrà dato il primo segnale di partenza. Le regate si svolgeranno anche venerdì, sabato e domenica. Anche questo Campionato si avvarrà del prezioso contribuito di trenta giovani volontari, studenti della scuola secondaria di primo grado “Porcu Satta” di Quartu Sant’Elena.La manifestazione è organizzata con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo e Comune di Cagliari. Per l’intera durata del campionato, all’interno della sede dello Yacht Club Cagliari sarà operativo un punto per l’esecuzione di tamponi gratuiti, allestito e curato dall’associazione Ad Adiuvandum.Nel 2018 la XXXIII Coppa Primavela - XIV Coppa Cadetti - XVI Coppa del Presidente, il II Meeting Nazionale delle Scuole di Vela e i Campionati Italiani Giovanili in singolo che coinvolsero complessivamente oltre un migliaio di giovani velisti accompagnati dai loro istruttori e da numerosi genitori, furono organizzati dal Club Nautico Versilia, dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini e dalla Società Velica Viareggina in collaborazione con la LNI Viareggio, il Comitato Circoli Velici Versiliesi e la Capitaneria di Porto di Viareggio: un’esperienza indimenticabile e un grande impegno organizzativo, non solo per i Circoli ma per tutta la Versilia e la II Zona della Federazione Italiana Vela, ripagato però dal grande successo e dai molteplici riscontri positivi.