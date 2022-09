Superbonus, Bruognolo (Lega): vittoria della Lega è per tutte le imprese italiane

“Lo sblocco del Superbonus è un grande risultato raggiunto grazie alla mediazione della Lega in Parlamento e all’intervento del Sottosegretario Federico Freni.Grazie al suo emendamento sono stati sbloccati i crediti di imposta per le imprese che consentiranno di riattivare il mercato. Il superbonus andava corretto non bloccato.La Lega ha risposto alle esigenze del mondo produttivo che chiedevano più garanzie per comprare i crediti, anche grazie allo sblocco del meccanismo della responsabilità solidale.Insomma una vittoria della Lega ma anche una vittoria per tutte le imprese italiane che potranno finalmente respirare un po’ per affrontare al meglio l’autunno” così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud