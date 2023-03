Superbonus, Grimaldi (Avs): "Decreto iniquo, chi ha di meno non può accedervi"

"I redditi più bassi sono svantaggiati da questo provvedimento per una vostra precisa scelta: aveva voluto un testo iniquo e indecente, chi ha di meno di fatto non potrà accedere al superbonus".Così il vicecapogruppo di Avs alla Camera, Marco Grimaldi, durante il suo intervento in Aula a Montecitorio, nel corso della votazione in merito al decreto sui crediti del Superbonus."Era il momento di chiedersi davvero come rendere più equa ed efficiente quella misura per rinnovare il patrimonio edilizio in funzione della transizione energetica. Ma il governo pensa ad altro.Ci avete ascoltati solo quando vi abbiamo messi in guardia sul sisma bonus nelle aree a rischio sismico di tipo 1,2 e 3, per gli immobili popolari e per quelli colpiti dall’alluvione delle Marche, per le scuole, per le Onlus e il Terzo settore: solo grazie a noi per queste categorie il bonus sarà strutturale, fosse stato per voi ve ne sareste volentieri dimenticati", conclude.