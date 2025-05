Premio Internazionale Bronzi di Riace 2025. Tra le donne premiate le giornaliste Agnese Pini e Lella Golfo.

La manifestazione si svolgerà all’interno del magnifico e antico “Palazzo Medici”. La dimora, commissionata nel 1444 da Cosimo il Vecchio all’architetto Michelozzo, fu la prima residenza della famiglia Medici, ed è uno dei luoghi simbolo di Firenze non solo per la sua storia e per i suoi capolavori, ma anche per la sua rilevanza cittadina, essa infatti oltre a essere un museo è sede della Città Metropolitana e della Prefettura di Firenze.

Il Premio Internazionale “Bronzi Di Riace”, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Firenze, e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha come patron e fondatore il Presidente Giuseppe Tripodi, ed è costituito dal Comitato d’Onore composto dal Vice Presidente Giuseppe Viceconte e dal Direttore della Comunicazione Nuccio Puccio ed ha come Testimonial Paola La Salvia, Tenente Colonnello della Guardia di Finanza e scrittrice: “una guerriera dei tempi moderni, esempio di professionalità e di leadership, simbolo di una eccellenza tutta italiana”.

Con questo Premio l’intento del Presidente Giuseppe Tripodi è stato quello di ispirarsi al celebre ritrovamento delle due maestose statue di bronzo risalenti probabilmente al 450 A.C. e riemerse, in seguito al loro ritrovamento nel 1972, dagli abissi del mare antistante le coste di Riace.

Questa manifestazione offre un riconoscimento a quelle persone che nel percorso delle rispettive vite professionali hanno dimostrato di possedere inequivocabilmente i requisiti di valorosi guerrieri. Il Premio Bronzi di Riace mette in luce le eccellenze di donne e uomini, celebrandone il talento e la passione.

Molte le personalità insignite: Sez. Zeus (giustizia e legalità): Dr. Giuseppe Cricenti Magistrato della Corte di Cassazione, Dr. Raffaele Francesco Gaglianò Guardia Di Finanza, Cav. Giuseppe Giangrande Arma dei Carabinieri, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Dr. Franco Marsico, Prof. Avv. Antonio Preteroti, Dr. Bruno Strati Prefetto.

Sez. Atena (strategia militare) Cav. Uff. Stefano Mangiavacchi V. Presidente Nazionale Onorario Istituto del Nastro Azzurro fra decorati al Valor Militare. Sez. Ippocrate (salute e medicina): Prof. Massimo Clementi Professore di Microbiologia e Virologia Professore Emerito, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Dr. Michele Accardo specialista in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Bernardo Misaggi Medico Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia, Prof. Dott. Vincenzo Nicola Telesa Direttore Dipartimento Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Perugia.

Sezione Biagi (giornalismo e cultura): Dr.ssa Agnese Pini Direttrice del quotidiano “La Nazione”.

Sezione Montessori (formazione e scuola): Arch. Benno Albrecht Rettore dell'Università Iuav di Venezia. Sez. Santa Barbara Ing. Gregorio Agresta Dirigente Generale dei Vigili del Fuoco. Sez.Erodoto (Storia) Dr. Cosimo Ceccuti Storico.

Sezione Ermes (commercio e economia): Avv. Margherita Amarelli imprenditrice, Azienda Agroalimentare Geca S.r.l. Di Giovanni Pontieri, Ing. Giovandomenico Caridi, Salvo Iavarone Presidente Confinternational, Ing. Mario Bruno Lanciano Presidente del Consorzio europeo per la sicurezza di grandi infrastrutture strategiche, Architetto Simone Micheli, Pastificio Fabri, Cav.Roberto Vasarri manager.

Sezione Giovanni Paolo II (fede e carità) Mons. Luigi Castiello, Fondazione Tommasino Bacciotti, Consolata Lella Golfo Giornalista, e Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, Norman Academy, Incorporation No Profit, Dr. Giuseppe Prete Cancelliere Europeo World Organization of Ambassadors.

Sezione Michelangelo (scultura e pittura) Franco Messina Artista Pittore. Sez.Versace (moda e costume): Eleonora Altamore Fashion Designer. Sez. Apollo (arte musica) Alessandro Greco conduttore televisivo e radiofonico, Maestro Giuseppe Lanzetta Direttore d’Orchestra, Maestro Gaspare Maniscalco violinista, liutaio e poeta.