Teatro: Max Giusti arriva in Sardegna con il suo show "Bollicine"

Il mattatore Max Giusti arriva in Sardegna con il suo nuovo spettacolo Bollicine, un’esplosione di risate, musica e verità scomode, in scena giovedì 25 aprile all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari e venerdì 26 aprile al Teatro Comunale di Sassari, entrambi gli appuntamenti con inizio alle ore 21.

Organizzati dall’Associazione Il Leone e le Cornucopie di Golfo Aranci, i due eventi porteranno sul palco un Max Giusti inedito e irresistibile, pronto a brindare con il pubblico e a raccontarsi senza filtri.

Bollicine è molto più di uno spettacolo comico: è una festa intima e brillante, dove il performer romano si libera delle maschere e regala al pubblico le sue confessioni più autentiche, ironiche, provocatorie e umanissime. In un momento della carriera in cui l’ironia si fa riflessione e il divertimento incontra la sincerità, Giusti dà voce a pensieri che – come lui stesso racconta – “nella vita di tutti i giorni non direbbe nemmeno al suo migliore amico”.

“A un certo punto della vita ti accorgi che puoi smettere di piacere a tutti. Allora scegli di essere vero. In questo spettacolo ho deciso di raccontare me stesso, i miei limiti, le mie nevrosi, ma anche le cose belle che ho imparato. ‘Bollicine’ è un brindisi alla vita, alle verità non dette, al coraggio di farsi sentire – anche a costo di far storcere il naso a qualcuno”, ha dichiarato Max Giusti. “E poi, certo, si ride. Perché se non si ride, che senso ha tutto questo?”

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà la SuperMax Band, una formazione affiatata e dinamica che darà ritmo e colore allo spettacolo: Fabio Di Cocco al pianoforte, Pino Soffredini alle chitarre, Fabrizio Fasella al basso e Daniele Natrella alla batteria. Una colonna sonora dal vivo che segue e amplifica le sfumature emotive dello show, alternando momenti di puro intrattenimento a passaggi più intimi e riflessivi.

Tra monologhi, sketch musicali, confessioni e imitazioni esilaranti – da Aurelio De Laurentiis a Alessandro Borghese – lo spettacolo oscilla con eleganza tra il one man show e il concerto d’autore, regalando al pubblico un Max capace di raccontare il mondo attraverso se stesso. Perché, come dice lui, “le parole possono essere politicamente corrette, ma i pensieri… quelli no”.

Lo spettacolo è scritto da Max Giusti, Giuliano Rinaldi e Marco Terenzi. Regia di Max Giusti. Produzione LEA Production.

Biglietti disponibili su TicketOne e Box Office Sardegna (in prevendita) e presso le biglietterie dei teatri.