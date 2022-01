Tennis, Australian Open, Djokovic: "Voglio restare e provare a partecipare"

"Voglio restare e provare a partecipare agli Australian Open". Così, su Twitter, il numero uno al mondo del tennis, Novak Djokovic, dopo che il Tribunale di Melbourne ha ordinato il suo rilascio dall'hotel dove si trovava perchè cerca di partecipare agli Australian Open, pur non avendo ricevuto il vaccino anti-Covid.Nel corso di una conferenza stampa organizzata a Belgrado, la sua famiglia ha reso noto che è tornato ad allenarsi subito dopo il rilascio: "Novak è libero. Poco fa si stava allenando sul campo. E' andato in Australia per giocare a tennis, per partecipare ad un altro Open di Australia e stabilire un nuovo record", ha dichiarato il fratello, Djordje Djokovic.