Tennis, Roland Garros, Sinner: "Sono pronto, l'anca non mi preoccupa"

E' fiducioso, Jannik Sinner, in vista della sua quinta partecipazione al Roland Garros, secondo appuntamento del Grande Slam di tennis, in programma da domenica.

"Sono pronto, l’anca non mi preoccupa", dice il tennista altoatesino, che a Parigi tenterà di agguantare il primo posto nella classifica mondiale e spodestare Novak Djokovic.

“Ho deciso di giocare perchè è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente. La condizione non è al cento per cento ma non possiamo fare magie”, prosegue Sinner, che torna a giocare dopo la partita degli ottavi dell'Atp di Madrid vinta contro Karen Khachanov e dopo essersi dovuto fermare per problemi all'anca.

Durante le ultime settimane, il tennista altoatesino ha effettuato alcuni esami e una serie di terapie al JMedical, la clinica medica della Juventus, a Torino.

“Ho giocato alcuni punti negli ultimi tre giorni, sono fiducioso: starò sempre meglio. Ma anche al livello di condizione che ho adesso so che posso giocare un buon tennis”, spiega ancora il numero 2 del mondo.

Per Sinner, il risultato migliore al Roland Garros è il quarto di finale raggiunto nel 2020 (anno del suo debutto in terra parigina), in cui è stato sconfitto da Rafa Nadal, mentre nel 2021 e 2022 ha raggiunto gli ottavi di finale e l'anno scorso, a sorpresa, è uscito al secondo turno.

Sinner esordirà lunedì contro lo statunitense Christopher Eubanks, n. 43 del ranking Atp, con cui ha avuto soltanto un confronto diretto in precedenza, da cui è uscito vittorioso. Qualora dovesse arrivare ai quarti, potrebbe sfidare il polacco Hubert Hurkacz, mentre alle semifinali potrebbe vedersela contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.