Tennis, Wta Stoccarda: Jasmine Paolini conquista i quarti

APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

E' stata una partita con due volti: dopo aver dominato il primo set, l'azzurra ha sofferto nella seconda parte di gara, è rimasta attaccata al match nei momenti più difficili, per poi cancellare un set point e risolvere tutto a suo favore nelle fasi finali.

Jasmine Paolini stacca un altro biglietto d'ingresso per i quarti di finale del torneo Wta 500 di Stoccarda. Agli ottavi, la tennista toscana ha sconfitto la wild card tedesca Jule Niemeier, n. 121 al mondo, nel giro di due set, conclusi in un'ora e 27 minuti, con il punteggio di 6-1, 7-5.

ALTRO DA QUESTA SEZIONE

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro

SEGUICI SU

@primapaginanews Segui

@primapaginanews Segui

Prima Pagina News Iscriviti

THINK CATTLEYA, HDRÁ ADV E OMD INSIEME ON AIR PER “ROMA ABBRACCIA IL MONDO”

Guarda gli altri video del canale