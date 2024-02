Terzo mandato: bocciato in Senato emendamento Lega

La maggioranza si spacca sul "terzo mandato" a sindaci e governatori di Regione: con 4 sì, 16 no, 1 astenuto e una non partecipazione al voto, la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha bocciato l'emendamento presentato dalla Lega.A votare a favore, oltre al Carroccio, anche Italia Viva, mentre Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi moderati, Partito democratico, M5s e Avs hanno votato contro, il gruppo Autonomia si è astenuto e Azione non ha partecipato al voto.“Nonostante il voto contrario della commissione Affari costituzionali in Senato sull’emendamento per il Terzo mandato dei governatori di Regione per noi la partita non è chiusa. Continuiamo a ritenere che la scelta o la bocciatura di un rappresentante del popolo, ad ogni livello, debba passare dal voto dei cittadini e non da una decisione dei partiti. Uno, due, tre, quattro mandati”, ha dichiarato, in una nota, il Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali e senatore della Lega, Paolo Toson.“Qual è il criterio oggettivo per stabilire quale sia la scelta giusta? Nessuno. Noi ci fidiamo dell’unico giudizio che conta in democrazia: il voto popolare. In particolare in Veneto, siamo convinti che anche gli elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia siano con noi. È un peccato che i vertici dei loro partiti abbiano manifestato, invece, la loro contrarietà. Per questo motivo, ripresenteremo le nostre proposte e cercheremo di convincere i nostri alleati di maggioranza a rivedere le loro posizioni. Apprezziamo, infine, che il Governo non abbia espresso parere contrario al nostro emendamento”, ha continuato Toson.Prima del voto in Commissione, il Carroccio aveva fatto sapere che l'emendamento al dl Elezioni sul terzo mandato per i sindaci delle città con oltre 15mila abitanti, sarebbe stato ritirato, avendo avuto il parere contrario del Presidente della Commissione, Alberto Balboni (FdI) e del governo. Per quanto riguarda il terzo mandato ai governatori, il governo si era rimesso all'Aula.