Terzo mandato, Zaia: "I ministri leghisti hanno fatto bene a votare contro la legge trentina"

In merito all'impugnazione della legge trentina sul terzo mandato decisa dal governo, "hanno fatto bene i ministri della Lega di non votare a favore, visto e considerato che non è una questione di battaglia politica ma una questione di principio".

Così il Governatore del Veneto, Luca Zaia, a margine della giornata conclusiva del Festival delle Regioni a Venezia.

"È un principio giuridico che noi abbiamo l'obbligo di difendere - ha proseguito - visto che parliamo tanto di autonomia, di indipendenza davanti a una Provincia a statuto autonomo, tra l'altro sancita dalla Costituzione.

La Provincia autonoma di Trento ha stabilito il suo numero dei mandati, e quindi è una prerogativa: lo dice anche la Corte costituzionale nella sentenza sulla Campania".