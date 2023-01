Tivoli (Rm): il tumore del colon retto tra prevenzione, collaborazione e condivisione

Nell'ambito del rapporto ormai consolidato tra il territorio della ASL Roma 5 e il Policlinico Universitario Tor Vergata (PTV), è stato organizzato lo scorso 17 gennaio a Tivoli, nella splendida cornice di Palazzo Cianti, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti di entrambe le Aziende coinvolti nella gestione del tumore del colon-retto, dalla diagnosi precoce al trattamento.I professionisti universitari del Policlinico hanno presentato il modello di PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) del PTV e sono stati condivisi i più recenti frutti della ricerca in ambito di terapia medica e chirurgica. Hanno fornito un prezioso contributo rappresentanti della Medicina generale (MMG) della ASL Roma 5 e dei livelli distrettuali della ASL Roma 2 e Roma 5.L’obiettivo del confronto e della condivisione di esperienze e progettualità è quello di far crescere sempre di più la cultura della prevenzione. La viva e costruttiva collaborazione con il PTV porta vantaggi sia per la linea di ricerca, sia per un supporto nella presa in carico, entro i tempi dovuti, dei pazienti per gli approfondimenti diagnostici di secondo livello e per l’eventuale trattamento. Fondamentale il contributo dei MMG che hanno mostrato la loro più grande sensibilità all'argomento.La partecipazione attiva della medicina territoriale è fondamentale per una concreta e reale diffusione della cultura della prevenzione.Il tumore del colon retto è il tumore più frequente nella popolazione totale (maschi + femmine) e la seconda causa di morte per neoplasie in entrambi i sessi, con circa 21.700 decessi l’anno in Italia.Nel Lazio si stimano circa 6100 nuovi casi diagnosticati ogni anno e 1900 decessi per tale patologia. Nella ASL Roma 5 l’incidenza dei nuovi casi di Tumori maligni del Colon retto per anno oscilla, per la fascia di età 50-74, intorno a 1.4-1.5 casi / 1000, mentre la mortalità, nella stessa fascia di età è di circa 4 casi/10.000.Sempre più numerose le farmacie nella ASL Roma 5 che aderiscono alla campagna di prevenzione oncologica gratuita per il tumore al colon retto, grazie all’iniziativa della Regione Lazio e di Federfarma.La diagnosi precoce consente la riduzione della mortalità e l’incidenza di queste patologie. Lo screening è rivolto a uomini e donne tra i 50 e i 74 anni che potranno ritirare gratuitamente in farmacia il kit per effettuare il test della ricerca del sangue occulto nelle feci e ricevere dal farmacista tutte le spiegazioni necessarie sull’ uso, le finalità e le modalità dell’esame. Il campione dovrà essere poi riconsegnato in farmacia e quindi analizzato dalla Asl che invierà al cittadino l’esito dell’esame.In caso di esame dubbio o positivo, la persona verrà tempestivamente contattata telefonicamente per eseguire, gratuitamente, gli approfondimenti diagnostici necessari.