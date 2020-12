Truffa aggravata: 2 persone in manette a Padova

Due persone sono state tratte in arresto dalla Guardia di Finanza di Padova, in merito a un'indagine condotta a livello nazionale per truffa aggravata e per altri reati in ambito tributario.I due, per i quali sono scattati gli arresti domiciliari, sono accusati di aver truffato lo Stato e altri enti pubblici per un ammontare pari a 7 milioni e 300mila euro.Le Fiamme Gialle hanno inoltre provveduto a sequestrare beni per un valore totale pari a 3 milioni e 700mila euro, e sono state effettuate 60 ispezioni in Veneto, Lombardia, Calabria, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna.