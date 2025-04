Trump chiede al Pentagono una Golden Dome per difendere i cieli USA

Donald Trump nell'intento di mantenere ad ogni costo la promessa di proteggere gli USA avrebbe richiesto ai dirigenti del Pentagono di creare una vera e propria " Cupola di ferro per l'America " ispirandosi al sistema di difesa antimissile israeliano Iron Dome. Lo riporta l'emittente televisiva americana NBC News. È un segnale strategico netto della politica USA volta a concentrarsi sulla difesa dei propri confini in ogni dominio. Come la spinta dell'ex presidente Ronald Reagan per l'Iniziativa di difesa strategica, proposta per proteggere gli Stati Uniti dai missili nucleari sovietici, la richiesta di Trump di una " Cupola di ferro per l'America ", più spesso chiamata Cupola d'oro, è un'iniziativa distintiva che potrebbe unire più sistemi di difesa aerea con l'idea di proteggere il paese e forse, in seguito, le risorse americane in tutto il mondo. Le aziende di Elon Musk sembra siano in pole position nell'accaparrarsi i contratti dal Pentagono. Una evoluzione in salsa moderna, magari con l'aiuto dell'intelligenza artificiale della Strategic Defense Initiative, di reganiana memoria. Il piano di Trump è considerato molto più fattibile visto che la tecnologia in 40 anni ha compiuto passi da gigante anche se il blocco dei missili nucleari lanciati da un altro continente – sarebbe molto probabilmente estremamente costosa e richiederebbe anni. Il Golden Dome di Trump sarebbe molto probabilmente un insieme di sistemi che dovrebbero fermare un'ampia varietà di minacce, tra cui missili da crociera lanciati da navi al largo della costa, missili balistici lanciati da paesi come Russia o Cina, attacchi di droni all'interno degli Stati Uniti continentali e missili ipersonici all'avanguardia in grado di percorrere centinaia di miglia in un solo minuto. Alcuni elementi del Golden Dome implicherebbero semplicemente la riqualificazione di parti esistenti dell'arsenale statunitense, come le difese terra-aria, i cacciatorpediniere e gli aerei da combattimento. Operazioni su piccola scala come queste potrebbero essere completate in mesi o addirittura settimane in alcuni casi, hanno affermato i funzionari. Ma a seconda dell'opzione scelta da Trump, gli Stati Uniti potrebbero trovarsi a spendere centinaia di miliardi di dollari per sviluppare nuove tecnologie che diventeranno parte del sistema di difesa tra anni.