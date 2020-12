Turismo, Ciacciarelli (Lega): "Lazio prima Regione per turisti persi nel 2020"

“Il Lazio è la prima regione italiana per numero di turisti persi nel 2020 (73,6 %): lo dice l’ultimo report ISTAT sul turismo. Questo vuole dire due cose: la pandemia ha distrutto un intero settore e Zingaretti in questi anni ha investito somme davvero esigue per la promozione del brand Lazio; la nostra è una regione bellissima, con molte potenzialità che questa Giunta non riesce a vedere ed a valorizzare. Tutto ciò si riflette sugli incassi degli operatori turistici e sullo sviluppo del territorio. A breve in Commissione Turismo porterò la mia proposta di legge sulla promozione del brand Lazio al fine di riportare la regione tra le mete turistiche preferite dai viaggiatori italiani ed esteri. Roma è un brand fortissimo ma occorre rafforzare il brand Lazio, e pensare ad un modello di turismo sostenibile che crea ricchezza ma la deve lasciare sui territori, sostegno alla delocalizzazione e destagionalizzazione, sempre rispetto alla centralità di Roma oggi invasa da un turismo massificato. Auspico da parte della giunta regionale un maggiore investimento economico in questo settore, che può fungere da volano di sviluppo per la nostra regione”.Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)