Turismo: Cosa fare a Torino nella stagione invernale

Durante l’inverno, infatti, è possibile fare tantissime cose in questa città, ricca di caffè, bellezze architettoniche e molto altro ancora. Pertanto, se si ha intenzione di trasferirsi nel capoluogo del Piemonte, e magari si è alla ricerca di una stanza singola a Torino su Dovevivo, portale dedicato sempre aggiornato, è consigliabile informarsi su quali sono le attività tipiche da fare durante l’inverno.

Gustare un bicerin in un caffè storico

Torino è una città ricca di caffè storici, dei luoghi incantevoli dove passato e presente si fondono in maniera armoniosa, caratterizzati principalmente da arredi in legno. Questi locali sono perfetti per trascorrere una giornata invernale, gustando una bella bevanda calda, come il famoso bicerin, un gustoso mix di cioccolato fondente, caffè e fior di latte servito in calici di vetro che permettono di distinguere con esattezza gli ingredienti. Tuttavia, in questi bar vengono serviti anche altri dolci tipici, come i cremini e i tradizionali gianduiotti, simbolo della città.

Pattinare sul ghiaccio

Se non si teme il freddo e si ha intenzione di divertirsi ugualmente, è possibile raggiungere una delle diverse piste di pattinaggio della città. Tra quelle più note ci sono le piste di Piazza Solferino, il Palaghiaccio Massari e il Palavela. Inoltre, al Parco Commerciale Dora ne viene allestita una a cui è possibile accedere gratuitamente.

Ognuno può utilizzare i propri pattini, in alternativa è possibile noleggiarli in loco con pochi euro. Se, invece, non si ha molta dimestichezza con questo sport, è possibile assistere ad uno degli spettacoli sul ghiaccio organizzati periodicamente e guardare gli artisti esibirsi in emozionanti coreografie sui pattini.

Riscaldarsi alle terme

Rilassarsi, o meglio riscaldarsi alle terme, è un’altra delle attività consigliate durante la stagione invernale nel capoluogo del Piemonte. A Torino, infatti, ci sono delle terme molto suggestive, in cui è possibile trascorrere attimi di relax e benessere in vasche di vario tipo, nonché approfittare di servizi di massaggi e trattamenti per il corpo.

Passeggiare sotto le Luci d’Artista

Ogni anno, da fine ottobre a metà gennaio circa, il capoluogo piemontese si illumina di luci colorate, che permettono di immergersi immediatamente nell’atmosfera natalizia. Le luminarie torinesi si trovano in diversi punti tra le città, come Piazza Bodoni, Via Monferrato, Piazza Palazzo di Città, Via Garibaldi, Piazza Carlina, Mole Antonelliana, Ponte Vittorio Emanuele, ecc.

Si possono visitare in totale autonomia, ma è possibile anche prenotare un tour con una guida turistica, comodamente seduti sul bus panoramico o seguendo un percorso di “trekking urbano”.

Ascoltare i concerti di Natale nelle chiese

A ridosso delle festività natalizie, in tante chiese della città vengono organizzati dei concerti di Natale ed eventi musicali.

In questa occasione è possibile anche visitare le chiese, come la Chiesa di San Francesco d’Assisi, eretta nel 1214 e ricostruita attorno al 1760. Questa costruzione religiosa è costituita da tre navate e sei cappelle laterali, decorate con bellissimi marmi policromi.

Ovviamente questa è solo una delle svariate chiese presenti sul territorio torinese dove è possibile ascoltare i magnifici e caratteristici concerti natalizi che affascinano grandi e piccini.