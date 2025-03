Tutto pronto per l’edizione 2025 degli Italian Golf Awards

La Capitale si prepara ad accogliere una giornata dedicata al grande golf con gli Italian Golf Awards 2024/2025, l’appuntamento più atteso dell’anno per celebrare le eccellenze del panorama golfistico italiano.

L’edizione 2025 avrà luogo il 31 marzo nella splendida cornice del Golf Club Parco di Roma, un’oasi verde che offre lo scenario ideale per un evento di tale prestigio.

Gli Italian Golf Awards si confermano un momento irrinunciabile per rendere omaggio a professionisti, circoli e figure di spicco che, con il loro contributo, hanno reso il golf uno sport sempre più apprezzato e seguito in Italia.

La cerimonia vedrà l’assegnazione di ambiti riconoscimenti a chi si è distinto per talento, passione e dedizione nel corso della stagione, premiando l’impegno che anima questo mondo.

La giornata si articolerà in un ricco programma pensato per coinvolgere e deliziare i partecipanti: si partirà con una gara di 9 buche, per poi proseguire con pause di degustazione che allieteranno il palato con specialità culinarie selezionate, fino a culminare nella premiazione ufficiale, cuore pulsante dell’edizione 2025.

Un’esperienza a tutto tondo, che intreccerà sport, sapori e momenti di autentico spettacolo in un’occasione unica. A rendere l’evento ancora più prezioso sarà la partecipazione di ospiti d’eccezione, tra cui nomi noti del panorama sportivo, esponenti dei media e rappresentanti istituzionali, che conferiranno alla serata un’atmosfera carica di emozione e prestigio.

Gli Italian Golf Awards 2025 non saranno solo una celebrazione, ma anche un’opportunità rara per narrare il golf italiano, valorizzandone il percorso di crescita e spingendo verso nuovi orizzonti di innovazione.