Tv: presentata a Pomezia la miniserie "Mamma Mia!"

Grande soddisfazione per la presentazione privata, l’altra sera, all’Enea Hotel Pomezia, della nuova mini-serie televisiva “Mamma Mia!” prodotta dalla Carmen Morello Productions srls, sceneggiatura, soggetto e regia di Frances Sapphire, riprese video e montaggio di VictorDanielVideo, fonici di presa diretta Andrea Guarracino e Alessia Marini. Musiche del Maestro Francesco Digilio.

Protagonisti della mini-serie gli allievi attori della Scuola di Cinema della Magic Dreams Entertainment in collaborazione con la CMP srls: Desy Pistoia, Christian Grimaldi, Umberto Alteri, Aurora Filitti, Diletta Opipari, Alberto Gramenzi, Nicolò Pulcinelli, Sergio Carpentieri, Sergio Di Giovanni, Marta Cesarotti, Elena Stefanacci, Regina Tana Augusta Sovrana del Web, Mark Daniel Casimiro e Matthew Gonzaga, il cantautore Daniele Tonelli in arte Tonels con la sua Band composta da Pietro Fiorini al basso, Michele Capraro alla chitarra, Mario Talocco alla batteria e dalla vocalist Francesca Marucci, Katiuscia Cozza, la pianista Giovanna Santoro, Seby Rizzo, Sharon Scariolo, Maria Rosaria Sapia, Alessia Conti, Beppe Tassi, Davide Spinoso, Sonia Leopardi, Anna Guida, la soprano cinese Lilly e con la partecipazione straordinaria di Carmen Morello, Angelo Faraci, Giuseppe Leoni, Jano Di Gennaro, Piera Longo, Frances Sapphire e Francesco Caruso Litrico.

Un ringraziamento speciale ai main sponsor Enea Hotel Pomezia Direttore Antonio Guido e titolare dell'hotel Ornella Mengozzi, New Weld Technology srl di Emanuele Zocco, Cosfer snc, Garanzia Europa, ristorante Al Cavallino Verde di Ardea ed i partner ufficiali Face Place Academy by Pablo Gil Cagné capitanata dalla make-up artist Mara Svelti, Società internazionale Lino Sansone Management Berlin, Luciana Esposito di LP Produzioni, Tonels, 61ik spa (Sei Unique) produttore delle uniche scarpe spaiate, la fashion stylist Angela Mele Milano, I Sargassi International Academy diretta dalla General Manager Rosanna Scatigno.

Presenti alla kermesse il musicista e compositore delle musiche di “Mamma Mia!” Francesco Digilio, la regista e sceneggiatrice romana Frances Sapphire e il Dop. VictorDanielVideo, l’attore Giuseppe Leoni, l'amico attore veggente parrucchiere delle dive e personaggio pubblico Marchese De La Roche in arte Chicago e la giornalista e scrittrice Anna Rita Santoro, da poco premiata al Festival del Cinema di Venezia. Durante l’evento tutti gli ospiti sono stati immortalati dagli scatti del fotografo Giancarlo Fiori.

Dopo la visione della serie “Mamma Mia!”, esilarante per i suoi sketches comici, Carmen Morello conduttrice della serata, dapprima ha invitato sul palco il Direttore dell’hotel Antonio Guido, poi ha proceduto ai ringraziamenti con la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli allievi attori unitamente ad alcuni ospiti.

La produttrice ha anche organizzato la cena a buffet e l’intrattenimento musicale a cura del dj e animatore Davide Spinoso, ove si sono festosamente esibiti, sotto le telecamere di VictorDanielVideo, sia i talenti emergenti che tutti gli ospiti presenti, cantando, ballando e divertendosi fino a tarda serata. Tra questi la stessa Carmen Morello, il Mago Chicago, Regina Tana Augusta Sovrana del Web, Desy Pistoia, Sophie Bergamo, Vittoria Cucurachi, Frances Sapphire, l’allieva baby Viola Galli, Francesco Caruso Litrico e molti altri, tra gli applausi e le risate dei partecipanti.

Ma le sorprese non sono finite in quanto a novembre la CMP srls in collaborazione con la Magic Dreams Entertainment sta organizzando una Première al cinema Farnese di Roma a Campo de’ Fiori dove la visione sarà aperta al pubblico e alla stampa e successivamente la serie televisiva sarà visibile sulla piattaforma di Amazon Prime.

La mini-serie in chiave comica, ricca di equivoci, situazioni ironiche particolari e gag girata interamente all’Enea Hotel ed in alcune aree di Pomezia, come la centralissima Piazza Indipendenza, per promuovere anche il territorio di Pomezia che ha dato il patrocinio e la cultura nel Lazio, ha impegnato gli allievi della CMP srls e tutto il cast tecnico lo scorso febbraio per diversi giorni dando loro la possibilità di stare su un set cinematografico, di apprenderne le tecniche e di avere visibilità televisiva, sui giornali e al cinema.

Una realtà quella della CMP srls come poche nel panorama italiano, che non solo forma gli allievi ed i talenti emergenti, ma che lì aiuta a diventare dei professionisti dello spettacolo e del cinema. Attenta alla qualità delle sue lezioni la CMP srls ha riaperto le iscrizioni del nuovo anno ai suoi corsi di recitazione e si presenterà da ottobre con una grande novità, le masterclass con la casting director e acting coach Giusy Marrone. Per info e iscrizioni contatto su WhatsApp n. 3493149918.

L’altro impegno per gli allievi e iscritti alla CMP srls sarà dal 28 settembre al 1° ottobre prossimi, in cui essi saranno piacevolmente impegnati con le riprese dei format TV Reality Travellers, Talenti Emergenti ed il nuovo concorso di bellezza Show on the Ship sulla nave Grimaldi Lines in viaggio per Barcellona, eventi che vedranno esibirsi ben 62 persone, organizzato da Carmen Morello ed Emmanuele Ferroro. Riprese televisive a cura di Massimo Lo Giudice. Addetto stampa ufficiale Francesco Caruso Litrico. Main sponsor New Weld Technology srl di Emanuele Zocco e Cosfer snc che doneranno anche i premi per gli artisti vincitori. Si ringrazia Linciano Parrucchieri per gli omaggi alle miss. Seguirà un post-evento con tutti i partecipanti, i vincitori ed i partner ufficiali.