Ucraina, Berlino: "Putin non si fermerà, dobbiamo essere pronti per una guerra entro 5 anni"

"Dobbiamo essere in grado di affrontare una guerra entro il 2029. In uno scenario serio abbiamo bisogno di donne e uomini in grado di difendersi e che possano difendere questo Paese".

Così il Ministro tedesco della Difesa, Boris Pistorius, intervenendo al Bundestag.

Non bisogna pensare che il Presidente russo, Vladimir Putin, si fermi in Ucraina, ha evidenziato Pistorius. "Dobbiamo fare deterrenza per evitare che si arrivi al peggio". La difesa consta di tre pilastri: "personale, materiale e finanze. Perciò ritengo necessarie nuove forme di servizio militare e presenterò presto delle proposte", anche in merito ai tipi di obbligatorietà, ha proseguito.

I Ministri europei delle Finanze hanno "riaffermato" il "fermo sostegno all'Ucraina" e confermano di essere "fermamente impegnati" ad aiutare Kiev "a soddisfare le sue esigenze di finanziamento". E' quanto dichiara il Presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, al termine di una riunione virtuale.

Dopo aver ricordato l'unanimità dei Paesi Ue a sostenere Kiev destinandole le entrate straordinarie derivanti dagli asset russi, i Paesi hanno "mostrato apprezzamento per l'impegno costruttivo con i partner del G7 a questo riguardo e pieno sostegno affinché esso continui". I Ministri, ha concluso Donhoe, "valuteranno nella riunione di giugno la necessità di ulteriori discussioni dopo il vertice del G7 in Puglia".