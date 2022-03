Ucraina, Borrell (Ue): "Ho chiesto alla Cina di esercitare la sua influenza per un cessate il fuoco"

L'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera a Montpellier: "La Cina non può fare da mediatrice, ma può esercitare la sua influenza e svolgere un ruolo per una soluzione diplomatica".

Roma - 07 mar 2022 (Prima Pagina News) L'Alto Rappresentante Europeo per la Politica Estera a Montpellier: "La Cina non può fare da mediatrice, ma può esercitare la sua influenza e svolgere un ruolo per una soluzione diplomatica".

