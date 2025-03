Ucraina, Rubio: "Kiev pronta ad accettare cessate il fuoco di 30 giorni, ora la palla è nel campo dei russi"

L'Ucraina è pronta ad accettare la proposta americana per un cessate il fuoco di 30 giorni con Mosca. Lo si legge in una dichiarazione congiunta delle delegazioni di Washington e Kiev, al termine dei colloqui svoltisi oggi a Gedda, in Arabia Saudita.

“L’Ucraina ha espresso la disponibilità ad accettare la proposta degli Stati Uniti di emanare un cessate il fuoco immediato e provvisorio di 30 giorni, che può essere esteso di comune accordo tra le parti e che è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Federazione Russa. Gli Stati Uniti comunicheranno alla Russia che la reciprocità russa è la chiave per raggiungere la pace”, recita la nota congiunta.

“La delegazione Ucraina ha ribadito la profonda gratitudine del popolo ucraino al Presidente Trump, al Congresso degli Stati Uniti e al popolo degli Stati Uniti per aver reso possibili progressi significativi verso la pace”, prosegue.

“La delegazione Ucraina ha ribadito che gli alleati europei saranno coinvolti nel processo di pace”, si legge ancora nella nota congiunta. Washington e Kiev, continua la nota, “hanno concordato di concludere il prima possibile un accordo globale per lo sviluppo delle risorse minerarie dell’Ucraina, al fine di espandere l’economia del Paese, compensare i costi dell’assistenza americana e garantire la prosperità e la sicurezza a lungo termine dell’Ucraina”.

“La parte americana comprende le nostre argomentazioni, accetta le nostre proposte. Voglio ringraziare il presidente Trump per la costruttività della conversazione tra i nostri team”. Così il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'incontro tra le delegazioni di Usa e Ucraina a Gedda.

“Ora la palla è nel campo della Russia”, ha dichiarato il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, al termine dei colloqui a Gedda, in Arabia Saudita. “Porteremo loro l’offerta” e “diremo loro: ecco cosa c’è sul tavolo”, ha aggiunto, riferendosi all'ipotesi che Mosca accetti la proposta di cessate il fuoco di un mese. “L’Ucraina è pronta a smettere di sparare e a iniziare a parlare, e ora starà a loro dire sì o no”, ha proseguito, “spero che diranno di sì. Se lo faranno, allora penso che avremo fatto grandi progressi. Se diranno di no, allora purtroppo sapremo qual è l’ostacolo alla pace qui”.