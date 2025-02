Udine: mette gli altri figli davanti alla tv e partorisce da sola

Non poteva aspettare l'arrivo dell'ambulanza e il rientro del marito dal lavoro: per questo, una donna di 38 anni, già madre di 5 figli, ha partorito il suo sesto bambino da sola in bagno, con una lucidità e una calma fuori dal comune. La donna ha cambiato e messo a letto i figli più piccoli, quindi ha fatto mettere i tre più grandi davanti alla televisione, poi ha allertato il marito e il 112. Quindi, ha sistemato gli asciugamani in bagno, si è stesa a terra e ha partorito.

Il fatto è accaduto a Strassoldo, piccolo comune dell'Udinese, e ha per protagonisti i coniugi Laura Micelli e Paolo Ruiu, di 42 anni, che hanno raccontato la loro storia al Messaggero Veneto: sabato sera, Laura era a casa da sola, e stava cambiando il figlio più piccolo, di un anno, quando ha compreso che doveva partorire.

Senza agitarsi, dopo aver cambiato il piccolo, ha avvisato suo marito Paolo, poi ha cambiato anche l'altro figlio di due anni e li ha messi tutti e due a letto. Poi, ha acceso la televisione per far vedere ai tre figli più grandi un cartone animato, in modo da tenerli tranquilli.

Quindi, quando le contrazioni, ormai, erano molto forti, ha chiesto l'intervento di un'ambulanza. L'attesa, però, si è rivelata insostenibile e, dunque, è andata in bagno. "Dopo aver composto il 112, ho spiegato all'operatore cosa stava succedendo e gli ho chiesto di mandare un'ambulanza: lui mi ha suggerito di accendere i fari all'esterno affinché gli operatori del 118 potessero individuare subito la casa: l'ho fatto fare a mio figlio più grande, mentre rassicuravo gli altri due, ma la bimba mi seguiva per casa intuendo che qualcosa non andava", ha detto la donna al Messaggero Veneto.

Visto che non c'era più tempo da perdere, ha sistemato gli asciugamani e ha dato alla luce il suo sesto figlio, Gabriele, di 3 chili e 280 grammi. Il suo coraggio, però, continua: Il bimbo "era cianotico e mi pareva che non respirasse. Ho visto che aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo. Li ho tolti e gli ho passato un dito in bocca. A quel punto è arrivata l'ambulanza ed è arrivato mio marito". Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno tagliato il cordone ombelicale e portato la donna all'Ospedale di Monfalcone (Go).