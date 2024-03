Una statua dedicata al ruolo della donna per celebrare i 100 anni del Rotary Firenze

Una statua realizzata da giovani artisti (attraverso un concorso) per rendere omaggio al 'ruolo delle donne nella società ed il loro contributo nella comunità'.Un'opera d'arte che sarà poi donata alla città e collocata in uno spazio pubblico cittadino dedicato a Paul Harris, fondatore del Rotary.È questo l'impegno con cui il Rotary Club Firenze intende avviare le celebrazioni del centenario della sua nascita, avvenuta nel 1925.L'iniziativa, che gode del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze e Città metropolitana, è stata illustrata ieri pomeriggio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.Con l'assessora Maria Federica Giuliani, il governatore del distretto Rotary della Toscana Fernando Damiani, il presidente del Rotary Firenze Niccolò Abriani, Simone Ferri Graziani president incoming e Vincenzo di Nardo responsabile progetti del Rotary Firenze."Sicuramente l’arte ha questa grande capacità di trasmettere e veicolare messaggi importanti con gli occhi della bellezza così come si propone di fare questo vostro concorso del quale condividiamo le finalità" ha sottolineato l'assessora Giuliani. Durante l'evento è stato anche presentato il sostegno a 'Seconda Chance' ente che favorisce il rinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro.