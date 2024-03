Università: la Luiss in Australia e a Singapore per rinforzare il suo network mondiale

Altri appuntamenti internazionali per la Libera Università di Studi Sociali "Guido Carli" (Luiss): dopo le tappe in Argentina, Brasile, Canada e Stati Uniti, ora e la volta di Oceania e Asia.Dal 21 al 30 marzo, infatti, l'Ateneo sarà in Australia e a Singapore, per una fitta serie di iniziative e incontri in programma a Canberra, Melbourne e Sydney. L'obiettivo è quello di diffondere il suo modello educativo, attirare altri talenti di origine italiana e rinforzare le partnership con le Istituzioni e Università di tutto il mondo.Durante la tappa australiana sarà presentato il programma Luiss 'Diaspore - Italiani nel mondo', con cui saranno messe a disposizione borse di studio per giovani oriundi. Sono previsti incontri con università, licei, imprese, Pubbliche Amministrazioni, organizzazioni della società civile, Alumni locali, per favorire lo sviluppo dei rapporti con la comunità italoaustraliana.''Siamo orgogliosi - ha evidenziato il prorettore all'Internazionalizzazione Raffaele Marchetti - di porre le basi per un'ulteriore espansione del nostro innovativo modello di formazione enquiry-based e vogliamo offrire a studentesse e studenti australiani l'opportunità unica di vivere e formarsi a Roma: una possibilità che si aggiunge alle numerose borse per studenti stranieri già stanziate per l'anno accademico 2024-2025. La Luiss vuole sostenere e incoraggiare il merito di giovani provenienti da tutto il mondo''.Anche a Singapore la Luiss intende rafforzare la sua visione proiettata verso il futuro, che ha portato l'Ateneo al 14esimo posto del ranking QS by Subject 2023 per gli Studi Politici ed Internazionali.Per rendere più ricco il suo network globale, la Luiss vuole rinforzare le partnership con le Università e la diplomazia locali, anche collaborando con il nuovo Chapter di Alumni Luiss a Singapore. Inaugurato a dicembre dello scorso anno, il Chapter è la sedicesima sede dell'Ateneo a livello mondiale, e fa parte di una rete che conta più di 58 mila professionisti a livello mondiale.