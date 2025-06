Russia: Putin incontra i giornalisti di agenzie stampa di Paesi "ostili"

Vladimir Putin ha partecipato all'annuale incontro, organizzato dalla TASS con i responsabili delle agenzie di stampa internazionali al termine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). A tale incontro sono presenti i rappresentanti delle agenzie di diversi Paesi “ostili”, secondo il comunicato riportato dalla stessa TASS. Secondo il suo direttore generale, Andrej Kondrašov, i partecipanti provenienti dalla CSI, dall'Asia, dall'Europa, dagli Stati Uniti e da altre parti del mondo avranno l'opportunità di porre domande a Putin. Il primo Vicedirettore Generale dell'agenzia di stampa ufficiale russa, Mikhail Gusman, ha moderato la conversazione. Tra i partecipanti ci sono James Jordan, direttore delle notizie per l'Europa e l'Africa presso l'Associated Press USA; Simon Robinson, caporedattore presso la Reuters britannica; e Karim Talbi, caporedattore presso l'Agence France-Presse. Presenti anche Martin Romanczyk, responsabile del servizio stampa dell'agenzia di stampa tedesca DPA (Deutsche Presse-Agenture), e José Manuel Sanz Mingote, direttore delle relazioni internazionali dell'agenzia di stampa spagnola EFE (Agencia EFE). Vi partecipano anche rappresentanti di agenzie di stampa di molti paesi “amici” della Russia, come Cina, Turchia, Vietnam, Indonesia, Azerbaigian, Bielorussia, Kazakistan e Uzbekistan. Il Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) si tiene dal 18 al 21 giugno. Quest'anno, il tema dell'evento sarà "Valori condivisi: il fondamento della crescita in un mondo multipolare". Saranno presenti zone tematiche come "Territorio delle innovazioni" e lo spazio dedicato al marchio nazionale "Compra russo!". Il programma include il Forum delle PMI, il Forum delle Industrie Creative, il Forum Economico Internazionale dei Giovani "Giornata del Futuro", il Forum sulla Sicurezza Antidroga e la piattaforma di discussione Roscongress Urban Hub. Nell'ambito del programma culturale, si terranno il festival "Petersburg Seasons" e gli SPIEF Sports Games. La Fondazione Roscongress è l'organizzatore del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. TASS è il suo partner informativo.