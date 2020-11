USA: Joe Biden nomina team sicurezza nazionale e politica estera

"E' ora di ripristinare la leadership americana. Confido che questo gruppo lo faccia".E' quanto scrive su Twitter il Presidente eletto degli Stati Uniti d'America, Joe Biden.Nel tweet, Biden rende nota la nomina delle persone che faranno parte del "team per la sicurezza nazionale e la politica estera"."Le sfide in corso sono tali che nessun Paese può affrontarle da solo", conclude.Sulla stessa lunghezza d'onda è la Vicepresidente, Khamala Harris: "Arrivando alla Casa Bianca ereditiamo sfide senza precedenti,ma i leader scelti per sicurezza nazionale e politica estera sapranno tenere il Paese al sicuro e ridare un ruolo all'America nel mondo".