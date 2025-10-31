Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:16
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Musica: ecco "Modern Times", il nuovo singolo di Mika
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Musica: ecco "Modern Times", il nuovo singolo di Mika

Online il videoclip.

(Prima Pagina News)
Venerdì 31 Ottobre 2025
Torino - 31 ott 2025 (Prima Pagina News)

Online il videoclip.

E' “Modern Times” il nuovo singolo con cui Mika torna a far capolino nel mercato discografico. Il brano, edito da Republic Records, è accompagnato da un videoclip, girato a Vienna, in Austria, e diretto da Rupert Höller (Foster the People).

Scritto dallo stesso Mika e prodotto in collaborazione con Nick Littlemore (Empire of the Sun) e Peter Mayes (PNAU), "Modern Times" è l'inizio di un nuovo capitolo, che fa da apripista al nuovo album in arrivo nel 2026, un progetto emozionante che continua con la missione di Mika: fondere teatralità, onestà e melodia in misura uguale.

Un'esperienza che i fan potranno vedere dal vivo durante i prossimi concerti live italiani dell'artista: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo all’OGR di Torino.

“Modern Times” parte con cinque linee di pianoforte sovrapposte, “come gli ingranaggi di una macchina che batte al ritmo di un cuore”, poi, gradualmente, si trasforma, passando da un momento di intima riflessione in un inno travolgente.

In un mix tra resistenza e liberazione, il brano racconta la tensione tra il caos del mondo contemporaneo e la ricerca di qualcosa che sia più umano, poetico, libero.

“Per me, questa canzone è come un tapis roulant, e quel tapis roulant è la vita, in tutto il suo bene e tutto il suo male. Man mano che il tempo passa e la vita diventa più confusa e a volte travolgente, guardiamo oltre il mondo che ci circonda, verso il mondo del mito, del desiderio e dei sogni. “Modern Times” è come l’eco solenne di una cattedrale, per la fede e lo spirito, che si oppone alla fatica, al peso della vita e allo scorrere del tempo”, dice il cantante.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Mika
Modern Times
musica
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it