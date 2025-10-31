Musica: ecco "Modern Times", il nuovo singolo di Mika

E' “Modern Times” il nuovo singolo con cui Mika torna a far capolino nel mercato discografico. Il brano, edito da Republic Records, è accompagnato da un videoclip, girato a Vienna, in Austria, e diretto da Rupert Höller (Foster the People).

Scritto dallo stesso Mika e prodotto in collaborazione con Nick Littlemore (Empire of the Sun) e Peter Mayes (PNAU), "Modern Times" è l'inizio di un nuovo capitolo, che fa da apripista al nuovo album in arrivo nel 2026, un progetto emozionante che continua con la missione di Mika: fondere teatralità, onestà e melodia in misura uguale.

Un'esperienza che i fan potranno vedere dal vivo durante i prossimi concerti live italiani dell'artista: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo all’OGR di Torino.

“Modern Times” parte con cinque linee di pianoforte sovrapposte, “come gli ingranaggi di una macchina che batte al ritmo di un cuore”, poi, gradualmente, si trasforma, passando da un momento di intima riflessione in un inno travolgente.

In un mix tra resistenza e liberazione, il brano racconta la tensione tra il caos del mondo contemporaneo e la ricerca di qualcosa che sia più umano, poetico, libero.

“Per me, questa canzone è come un tapis roulant, e quel tapis roulant è la vita, in tutto il suo bene e tutto il suo male. Man mano che il tempo passa e la vita diventa più confusa e a volte travolgente, guardiamo oltre il mondo che ci circonda, verso il mondo del mito, del desiderio e dei sogni. “Modern Times” è come l’eco solenne di una cattedrale, per la fede e lo spirito, che si oppone alla fatica, al peso della vita e allo scorrere del tempo”, dice il cantante.