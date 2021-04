Vaccini: al Policlinico Umberto Primo di Roma domani ai pazienti onco-ematologici, l’impegno di Romail

I pazienti con tumore del sangue in trattamento presso l’Ematologia del Policlinico Umberto I di Roma riceveranno la seconda dose di vaccino anti Covid-19, domani sabato 10 e domenica 11 aprile presso l’Istituto Eastman (Viale Regina Elena, 287/b).La sezione di Roma dell’Ail - Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sarà presente anche in questa occasione per manifestare la vicinanza ai pazienti e ai loro familiari in un momento così significativo della loro vita; la vaccinazione anti Covid-19 è infatti un avvenimento fondamentale per i pazienti ematologici, considerata la loro particolare situazione di fragilità.I volontari dell’Associazione omaggeranno tutti i pazienti vaccinati, una piccola piantina fiorita, simbolo di speranza e rinascita.Il 10 aprile alle ore 12, per rimarcare l’alleanza tra Policlinico Umberto I e Romail, si incontreranno: Fabrizio d’Alba - Direttore Generale Policlinico Umberto I; Maurizio Martelli - Direttore Uoc Ematologia Policlinico Umberto I; Maria Luisa Viganò - Presidente Romail. In Italia sono 400mila i pazienti fragili particolarmente a rischio, di questi 160mila sono malati onco-ematologici.Questa categoria di malati è stata inclusa nella seconda fase del nuovo piano vaccinale nazionale, e il Lazio è al primo posto nella velocità della somministrazione del vaccino a questa categoria. Il Policlinico è in prima linea e gioca un ruolo di grande responsabilità nella gestione e nella cura dei pazienti estremamente vulnerabili.Sono 1435 i pazienti onco-ematologici seguiti dalla Uoc di Ematologia del Policlinico Umberto I diretta dal prof. Maurizio Martelli; di questi 735 hanno già ricevuto la prima dose e sabato prossimo riceveranno la seconda dose, gli altri 700 concluderanno il ciclo vaccinale il 17 e il 18 aprile prossimi.Nel corso di questa pandemia, nonostante la situazione abbia imposto la riduzione degli accessi all'interno delle strutture sanitarie, le attività di Romail non si sono mai fermate e l’assistenza ai malati è proseguita nel rispetto di tutti i protocolli, anche grazie alla determinazione e alla solidarietà che è alla base dello stretto legame tra il Policlinico Umberto I e la sezione Ail di Roma, unione iniziata oltre 35 anni fa grazie alla lungimiranza dell’indimenticato prof. Franco Mandelli. Solidarietà, impegno e sostegno sono alla base dell’alleanza tra il Policlinico Umberto I e Romail, una sinergia che in questi lunghi anni ha reso l’Ematologia del Policlinico di Roma una vera eccellenza nella cura dei tumori del sangue per tutti i pazienti, adulti e bambini. (b.n.)