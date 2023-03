Valerio Merola: tutto pronto per la finale di "Bravissima 2022" su Sky-Canale Italia

Sarà registrato venerdì 24 marzo negli studi Sky - Canale Italia di Padova lo Special televisivo dedicato alla elezione della "Bravissima 2022", con messa in onda in prima serata subito dopo Pasqua per la regia di Giuliano Tristo, coreografie di Giacomo Frassica."Bravissima" è il primo talent show della tv Italiana, l’unico sulla scena nazionale interamente dedicato alla donna. Il suo ideatore è una icona della tv, presentatore, autore, opinionista televisivo: Valerio Merola.A tutti gli effetti è lui che ha inventato nel 1991 il format del talent show. "Bravissima" ha una storia di oltre trent’anni di successo televisivo prima Rai poi Mediaset e adesso per Sky e Canale Italia. Subito dopo la elezione della "Bravissima 2022" verrà lanciato il nuovo tour di selezioni che porterà alla elezione della "Bravissima 2023".La trasmissione sarà presentata dallo stesso Merola, che ha scelto come co-conduttrice Veronica Rizzi, molto amata dal pubblico televisivo e volto di Canale Italia."Bravissima" non è semplicemente un concorso di Miss ma si propone di scoprire e valorizzare il talento femminile nel canto, nel ballo, nella moda, nel cinema, nel teatro, nell' arte varia.Tra le novità di questa edizione, ci sarà un ricco premio per la vincitrice della categoria “Canto”: l'etichetta Music Universe, infatti, mette in palio la produzione di un singolo che sarà distribuito in oltre 100 digital store a copertura di 240 paesi del mondo. La cantante sarà inoltre promossa a livello nazionale tramite emittenti radiofoniche e televisive.A giudicare le ragazze di talento ci saranno due Giurie:- la Giuria Vip Tecnica: è formata da Alberto Moroni (regista cinematografico), Valerio Liboni (musicista e cantautore), Patrizia Balbo (la Regina dell’Operetta), Francesco Fontes, (DJ e Producer internazionale), Giulia Stefania (ballerina e coreografa eletta "Bravissima 2021"), Francesco Mogol (figlio del celebre paroliere Mogol che ha seguito le orme del padre scrivendo molte canzoni di cui la prima a 15 anni per Gianni Morandi);- nella Giuria Vip Sponsor: Laura e Roberto Righetti, titolari di “Yashi” computer High-tech Digital Factory (una delle aziende italiane leader di high technology e computer ), il Dr. Massimo Spattini medico luminare di fama internazionale, ideatore di “Dietacom” denominazione che indica l’esclusiva cronomorfodieta, Vinicio Varricchio titolare di “Vitamin Center” (prodotti d’avanguardia nel campo della moderna integrazione alimentare), Manuela Bocca, titolare e anima delle boutiques “Per Sempre” con sedi a Novi Ligure (Al) che propone alle proprie clienti le griffes più prestigiose, Adrian Preata titolare di “La Vecia Mescola”, raffinato ristorante veneto in pieno centro di Verona dietro l’Arena e ideatore del progetto di franchising per diffondere la cucina veneta nel mondo, Vitaliano Toto, titolare di “Curvaretta”, divani italiani dai classici senza tempo fino alle forme più attuali, Carlo Barba Tailor, titolare di “Sartoria Cavour” abiti sartoriali per uomini che amano l’eleganza ed i tessuti pregiati.Prima dell'elezione della "Bravissima 2022" ci sarà l’esibizione dell’ esilarante "ru-umorista" Alberto Caiazza, vincitore di "Tu sì que vales", la prestigiosa trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.Inviata alle Giurie sarà l’attrice e conduttrice Jessica Guiggiani. La sigla di chiusura è stata affidata alla cantante show girl Margot Ferrari. La comunicazione è a cura di Luigi Mosello per Music Universe a.c.m.