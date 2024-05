Villasalto (Su): maneggia il fucile del padre e parte un proiettile, morto un 17enne

Un ragazzo di soli 17 anni è morto quest'oggi, a Villasalto, nel Sud Sardegna, dopo che un colpo è partito inavvertitamente dal fucile del padre. Il ragazzo stava maneggiando l'arma, e lo sparo non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia si sono recati i sanitari del 118 e i Carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei Militari dell'Arma, prima che il colpo esplodesse, il ragazzo aveva puntato l'arma al volto. Per il modo in cui il giovane è morto, per la ferita mortale e per il fatto che fosse solo in casa da molte ore, si fa strada l'ipotesi che il ragazzo possa essersi suicidato.

Per verificare questa ipotesi, i Carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di San Vito hanno posto sotto sequestro il computer e il cellulare del ragazzo, che saranno analizzati dai tecnici per capire se la vittima abbia lasciato qualche messaggio. Sequestrati anche il fucile da cui è partito il proiettile, così come tutte le altre armi presenti in casa: verranno analizzate dai Carabinieri.