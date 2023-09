Wartsilia, Urso: "Siamo convinti di poter trovare una soluzione industriale di alto profilo"

“Wartsila è un polo industriale importante per tutto il Paese. Siamo convinti che ci possa essere una soluzione industriale di alto profilo che garantisca il futuro di Wartsila e quindi di questo importante asset strategico per Trieste, il Friuli Venezia Giulia e l’Italia”.Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del forum Risorsa Mare, promosso da The European House Ambrosetti e Ministero della Protezione Civile e del Mare, svoltosi a Trieste.