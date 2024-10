Wwf: a Roma il convegno "Oltre gli allevamenti intensivi"

Giovedì 24 ottobre, dalle ore 14.30 alle 18.00, al Centro Congressi Cavour di Roma, si terrà il convegno “Oltre gli allevamenti intensivi”, organizzato da Greenpeace Italia, ISDE – Medici per l’ambiente, Lipu, Terra! e WWF Italia: l’evento sarà l’occasione per un dibattito ampio sulla transizione in chiave agro-ecologica della zootecnia, al centro della Proposta di legge 1760 presentata dalla cinque organizzazioni a Montecitorio nel febbraio scorso e oggi in attesa di calendarizzazione in Parlamento.

Durante il convegno, che vedrà la partecipazione di enti locali, imprese, esponenti politici nazionali, mondo della scienza e della ricerca, saranno discusse le sfide del settore, a partire dalla necessità di una trasformazione del sistema zootecnico attuale verso un modello che ponga al centro le piccole aziende agricole, la tutela della salute e dell’ambiente, l’accesso a un cibo sano e di qualità.