Zeus veste gli Dei e tutto lo sport

ha iniziato la sua missione nel mondo dello sport nel 1999 a Torre Annuziata (Napoli, Italia) come un team di giovani e ambiziosi imprenditori con l’obbiettivo di raggiungere il massimo livello nel calcio e negli sport di squadra.Inizialmente come azienda fornitrice per accademie e amatori, il brand ha esteso la sua offerta a tutti gli sport fornendo abbigliamento teamwear, accessori e equipment.Dopo vent’anni dalla sua nascita, Zeus è ora un marchio molto conosciuto che esporta in più di cinquanta Paesi nel mondoe conta su più di cinquanta orgogliosi dipendenti.Il successo di Zeus è stato conosciuo per il prezioso e accurato servizio che offre ai clienti, preparando e smistando ordini nel giro di ventiquattro ore.La grande motivazione e ambizione ha permesso adi vestire importanti squadre come lTutta l’organizzazione dell’azienda ha portato i l marchio campano a espandersi in tre diverse direzioni: - l’estensione su nuovi mercati emergenti; - l’innovazione di tessuti, prodotto e stile; - la piena organizzazione in termini di impiegati e nuove strutture.La missione dell’azienda è quella di vestire i migliori club, federazioni, raggiungendo i migliori marchi di abbigliamento del settore in Italia, in Europa e nel Mondo, attraverso i valori di :Il quartier generale Zeus dispone di una grande e moderna struttura con oltre ventimila metri quadri di magazzino.L’ufficio commerciale e la logistica lavorano in coordinazione e velocità per dare al cliente la miglior soluzione per l’acquisto.