"Castelmonardo, un progetto di archeologia sociale": anche il Comune di Filadelfia (Vv) nella campagna di ricerca

Inizierà a settembre una campagna di ricerca presso il sito archeologico di Castelmonardo e il Comune di Filadelfia.

Il progetto “Castelmonardo: un progetto di archeologia sociale” nasce dalla collaborazione tra il Comune di Filadelfia, l’Università di Siena, l’Istituzione comunale di Castelmonardo e la Soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia per lo studio, la valorizzazione e la promozione del patrimonio archeologico del territorio.

Si tratta di un progetto di ricerca internazionale e multidisciplinare che vedrà impegnate accanto al Dipartimento di Scienze Storiche e Beni Culturali dell’Università di Siena importanti istituzioni come l’Accademia delle Scienze di Praga, l’università di Newcastle upon Tyne, l’Università di Rennes 2, l’università di Tübungen.

Nei primi mesi di ricerca il team di archeologi sarà impegnato in una campagna di ricognizione sistematica e nella realizzazione di un rilievo fotogrammetrico del sito di Castelmonardo con interpretazione degli elevati e ricostruzione 3d degli edifici unitamente allo studio della cultura materiale proveniente anche da scavi pregressi.

Verranno organizzate attività di divulgazione e di coinvolgimento della comunità in collaborazione con le altre parti come visite guidate, incontri/conferenze volte dapprima alla presentazione del progetto e successivamente alla fruizione del sito e dei risultati ottenuti delle ricerche in corso.

La direzione scientifica della ricerca è del Prof. Carlo Citter (Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali Università di Siena e Presidente della Medieval Europe Research Community) e la Dott.ssa Assunta Campi (Dottore di Ricerca in Archeologia ed Antropologa Forense) coordinerà il gruppo di lavoro sul campo e le attività di comunicazione col pubblico.