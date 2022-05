“Colombo e gli italiani nel mondo a 530 anni dalla scoperta dell’America”

Le due attività si svolgeranno a Roma martedì prossimo alle ore 16:30 nella sede dell'associazione di Cantiere Democratico in via Sardegna 29 e a Vibo Valentia il venerdì 27 alle ore 11:00 presso il Liceo Vito Capialbi.



Le due iniziative, con la partecipazione straordinaria dell'istituto di cultura cubana "Casa de Iberoamerica", sono state organizzate grazie alla collaborazione con l'associazione Cantiere Democratico, il Club Sannicolese di Toronto, il Vallelonga-Monserrato, il Comité de Amistad Cuba-Italia "Miguel d'Estefano Pisani", la rivista italocanadese "La Lumera", il giornale online Vivi-City, il Comitato degli editori Vibonese ed il patrocinio della Provincia di Vibo Valentia.



Nei due eventi, Convegno internazionale su Colombo e gli italiani nel mondo, si parlerà della presenza degli italiani nel mondo, partendo proprio dal navigatore genovese Cristoforo Colombo, con l'istituto cubano, rappresentato dalla Responsabile delle relazioni internazionali Liliana Aviles Sanchez, che promuoverà le attività in programma ad Holguin, Cuba dal 24 al 30 ottobre prossimo.

Nell'appuntamento capitolino che sarà coordinato dal giornalista Rosario Sprovieri, storico direttore responsabile del Teatro dei Dioscuri al Quirinale, si affronterà anche la rimozione delle statue di Colombo negli Stati Uniti e l'impegno assunto dalla Filitalia International in difesa. Convegno che sarà aperto dai saluti istituzionali dei presidenti dei chapter di Roma e Vibo Valentia Stefania Schipani e Nicola Pirone, ai quali seguirà quello della presidente della Casa Madre della Filitalia International Paula Bonavitacola.



Tra gli interventi, da registrare quello del professor Pasquale Nestico fondatore della Filitalia International che parlerà della mission di promozione della cultura italiana nel mondo e l'avvocato Roberto Petrone, Chair of the Committee for Heritage Justice, Filitalia International.

Diverso taglio in occasione dell'iniziativa di Vibo Valentia all'interno del Liceo "Vito Capialbi", dove insieme agli ospiti esteri, con l'ausilio dell'antropologo Pino Cinquegrana si parlerà anche del fenomeno emigratorio verso le Americhe.



Ad aprire l'incontro Vibonese, moderato dal giornalista Michele La Rocca, saranno il Dirigente scolastico Antonello Scalamandrè e il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere nel mondo la cultura e la storia italiana, sotto l'esempio della Filitalia International, di Kalabriatv e le associazioni partner che quotidianamente si spendono affinché l'italianità si affermi e si espandi.



Un ruolo fondamentale lo hanno recitato il Club Sannicolese di Toronto e il Club Vallelonga-Monserrato che attraverso due progetti finanziati dalla Regione Calabria sono riusciti a promuovere la Calabria. Grazie al lavoro dei due sodalizi, oggi si è arrivati a coinvolgere l'istituto cubano di Casa de Iberoamerica oltre che a rafforzare il legame tra la regione Meridionale e il resto del mondo.(pn)