#Covid-19, Agenas: in aumento quote dei posti letto occupati

La Calabria e la Sicilia sono verso le soglie critiche.

Sono in aumento, in molte Regioni, i posti letto occupati da pazienti affetti da Covid-19. Secondo quanto emerge dal monitoraggio dell'Agenas, i posti letto occupati nei reparti ospedalieri di area medica, la cui soglia limite è del 15%, in Calabria e Valle d'Aosta sono aumentati del 2%, per un totale, rispettivamente, del 13% e del 6%. Fanno seguito la Lombardia e la Puglia, che segnano il +1% e raggiungono il 5%.Ad avere il dato più grave, insieme con la Calabria, è la Sicilia, che è al 14% dei posti letto occupati. Scendono, invece, la Basilicata e le Marche, che segnano il -1% e si attestano, rispettivamente, al 6% e al 4%.Per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva, la cui soglia critica è al 10%, la Sicilia e la Puglia segnano il +1%, portandosi rispettivamente all'8% e al 5%, mentre la Liguria e la Provincia Autonoma di Bolzano segnano il -1%, portandosi rispettivamente al 6% e all'1%.