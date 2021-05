Covid-19, Draghi: "Stiamo riaprendo l'Italia, vogliamo che il turismo ritorni"

"Stiamo riaprendo l’Italia , abbiamo rafforzato i voli Covid tested ed eliminato la quarantena da alcuni paesi Vogliamo che il turismo ritorni e presto, siamo aperti al turismo e accogliamo visitatori da tutto il mondo. L’Italia avrà il suo green pass prima, ci sarà un green pass europeo ma ci stiamo coordinando con la Commissione. La situazione della pandemia sta migliorando e questo ci dà ottimismo e fiducia per il futuro: è questo il modo migliore per far tornare il turismo".Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa al termine del Global Health Summit di Roma.