Covid-19, Figliuolo: "In Lombardia va tutto bene? No"

"In Lombardia va tutto bene? No. Come dalle altre parti bisogna migliorare".Così il Gen. Francesco Paolo Figliuolo, in conferenza stampa a Milano, replicando ad un giornalista.Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid ha visitato oggi, insieme con il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, l'hub vaccinale della Fiera e il drive through del Parco di Trenno a Milano e l'hub di Malpensa Fiere a Busto Arsizio (Va), in funzione a partire da oggi."Da domani - prosegue Figliuolo - subentrerà Poste italiane e si risolveranno gradualmente ma in modo veloci le problematiche legate alla criticità dei sistemi informativi".