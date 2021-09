#Covid-19, Iss-Min. Salute: Italia resta bianca, Rt medio a 0,92

Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano a rischio moderato.

Scende l'indice di contagio medio Rt da Covid-19 in Italia: secondo il monitoraggio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, nel periodo intercorso tra il 18 e il 31 agosto, l'indice è a quota 0,92, la settimana precedente era a 0,97.Scende anche l'incidenza dei casi, che passa da 74 casi per 100mila abitanti a 64 per 100mila.Tre sono le Regioni a rischio moderato: la Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e il Friuli Venezia Giulia. Il resto dell'Italia, invece, resta in fascia bianca.I ricoveri ospedalieri registrano un lieve aumento per quanto riguarda le terapie intensive, che sono occupate da pazienti positivi al Covid per il 6,2% dei posti letto, con i ricoveri che passano dai 544 del 31 agosto ai 567 del 7 settembre. Aumentano anche i posti letto nei reparti di area medica: sono occupati per il 7%, con i ricoveri che passano da 4.252 a 4.307.La variante prevalente in Italia è la Delta, dominante sul territorio dell'Unione Europea e associata all'incremento dei contagi anche nei Paesi che hanno un'elevata copertura vaccinale.L'ulteriore aumento della copertura e il completamento del ciclo vaccinale sono gli strumenti più importanti per la prevenzione della diffusione del virus, favorita dall'emergere di nuove varianti che possono trasmettersi più facilmente.