Covid-19: Lega, Salvini "Non dimentichiamo da dove viene questo virus. La Cina ha taciuto"

"I cinesi hanno ritardato 4 mesi prima di informare il mondo. Non dimentichiamo da dove viene questo virus". Rilancia il leader della Lega Matteo Salvini dal profilo social nel giorno in cui l'Italia ha raggiunto in pochi giorni il record europeo per l'esponenzialita' dei contagi.Sul profilo di Salvini è pubblicata l'intervista televisiva di Nicola Porro all'accademico Giorgio Palu' microbiologo e virologo dell'Università di Padova di fama internazionale che spiega che "il dato inconfutabile è che il virus si trasmette con l'assembramento. A settembre il virus è balzato in avanti con l'apertura delle scuole del 14 e 24 settembre per 8 milioni di studenti e l'assembramento pre e post scuola sui trasporti". "I Corona virus respiratori come influenza e altri hanno sempre una recrudescenza nel periodo autunnale- prosegue Palu' - dovevamo aspettarci quello che succedendo". " La scienza è inconfutabile e dice la verità: dicono la verità le decine di migliaia di sequenze di genomi depositate nelle banche dati internazionali. Scandiscono l'orologico biologico del genoma e tracciano l'evoluzione del virus. L' origine di questo Covid-19 risale almeno ai primi di settembre, periodo in cui ha comnciato a diffondersi a Wuhan in Cina. Questo significa che i cinesi non hanno informato per tempo come già successo precedentemente nel 2002 con la Sars Cov 2. Se fossimo stati informati, avremmo potuto pensare a una diversa organizzazione "."Dalla Cina con furore".