Covid-19, Speranza: Calabria, Piemonte e Lombardia passano in fascia arancione

La Calabria, il Piemonte e la Lombardia cambiano fascia di rischio, passando dalla rossa all'arancione, mentre la Liguria e la Sicilia passano alla fascia gialla.E' quanto ha stabilito il Ministro per la Salute, Roberto Speranza, a seguito della Cabina di regia con l'Istituto Superiore di Sanità.La Provincia di Bolzano, l'Abruzzo, la Toscana, la Valle d'Aosta e la Campania, invece, rimangono nella fascia rossa. L'ordinanza sarà vigente dal 29 novembre."Il comportamento serio dei lombardi tenuto in queste settimane - ha detto il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa alla Sede della Regione a Milano - ha consentito di poter ottenere che la Lombardia entrasse nella zona arancione. Il ministro oggi firmerà l’ordinanza, che domani verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo"."Credo - ha continuato - che sia una notizia positiva però non bisogna abbassare la guardia, il virus c’è ed è ancora pericoloso"."Cambia che i negozi verranno riaperti, che la scuola media verrà tutta svolta in presenza, che all’interno del Comune si potrà circolare senza dover portare l’autocertificazione", ha proseguito."Da domenica - ha scritto, invece, su Facebook, il Governatore ligure Giovanni Toti - la Liguria sarà in zona gialla. Grazie al grande sforzo del nostro sistema sanitario, ai tanti sacrifici dei liguri e di tutti noi, i dati in questi giorni sono sensibilmente migliorati e ci hanno portato a questo risultato che mi ha appena comunicato il ministro Speranza".